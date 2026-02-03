U Rusiji napravljen preparat protiv raka, lijek bez hemoterapije

Ruski naučnici rade na velikom broju inovativnih medicinskih rješenja, među kojima su lekovi protiv autoimunih bolesti, kao i metode liječenja onkoloških oboljenja bez primene hemioterapije, izjavio je predsjednik Ruske akademije nauka Genadij Krasnikov.

U intervjuu za Sputnjik, on je govorio o napretku u liječenju onkologije.

„Postoje pristupi koji omogućavaju da se tumori mnogo efikasnije liječe bez hemoterapije“, istakao je Krasnikov.

Prema njegovim riječima, u Rusiji postoji veliki broj ovakvih razvojnih projekata. Kao primjer naveo je lijek za liječenje Behterevljeve bolesti, stvoren na osnovu jedinstvenog pristupa, koji bi mogao da se primjenjuje i kod drugih autoimunih oboljenja.

Krasnikov je naglasio da ovakva dostignuća u medicini doprinose produžetku životnog vijeka i omogućavaju ljudima da i u poznijim godinama vode aktivan i kvalitetan život.