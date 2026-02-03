Logo
Large banner

Ova ukusna namirnica odlična je za snižavanje holesterola

Izvor:

B92

03.02.2026

10:28

Komentari:

0
Ораси-орах
Foto: Fatma Gül/Pexels

Ishrana ima važnu ulogu u kontroli holesterola i očuvanju zdravlja srca, a orasi se izdvajaju kao posebno efikasan biljni izvor proteina i hranljivih materija.

Istraživanje sprovedeno među starijim osobama sa početno zdravim nivoima holesterola pokazalo je da je svakodnevna konzumacija 30 do 60 grama oraha tokom dvije godine snizila ukupni i LDL holesterol za četiri odsto.

Prema riječima dijetetičarke Vendi Bazilijan, visoki nivoi LDL holesterola mogu dovesti do nakupljanja plaka u arterijama, dok HDL holesterol pomaže u uklanjanju viška holesterola iz krvotoka, piše EatingWell. Stručnjaci ističu da orasi, zahvaljujući svom sastavu, mogu doprinijeti povoljnijem odnosu ovih vrednosti.

Korisni efekti oraha ne potiču od jednog jedinog sastojka, već od njihovog cjelokupnog nutritivnog profila. Porcija od 30 grama sadrži oko četiri grama biljnih proteina, koji su povezani sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti, d‌jelimično zato što sadrže malo zasićenih masti.

Lako se mogu uključiti u ishranu

Iako orasi sadrže oko 19 grama ukupnih masti po porciji, samo dva grama otpadaju na zasićene masti, što ih čini odličnim izborom za zdravlje srca. Orasi su takođe dobar izvor vlakana, sa oko dva grama po porciji, što može pomoći u regulaciji holesterola.

Разговор

Ljubav i seks

Znakovi koji pokazuju da vas muškarac ne gleda samo kao prijatelja

Dijetetičarka Samanta DeVito objašnjava da vlakna iz oraha vezuju holesterol u digestivnom sistemu i pomažu njegovo izlučivanje, čime se smanjuje količina holesterola koja ulazi u krvotok.

Pored toga, orasi sadrže nezasićene masne kiseline, uključujući linolnu kiselinu i alfa-linolensku kiselinu (ALA), koje doprinose regulaciji LDL holesterola i triglicerida.

Osim toga, orasi su bogati polifenolima – antioksidansima koji smanjuju oksidativni stres i upale povezane sa kardiovaskularnim bolestima, a povoljno utiču i na zdravlje crijeva. Takođe, orasi se lako mogu uključiti u svakodnevnu ishranu, na primjer dodavanjem doručku, salatama, pestu, kao zamjena za prezle ili kao biljna alternativa mesu u različitim jelima.

Podijeli:

Tagovi:

holesterol

orah

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирослав добио рак, људи нису хтјели да се рукују с њим: Мислили су да сам заразан

Zdravlje

Miroslav dobio rak, ljudi nisu htjeli da se rukuju s njim: Mislili su da sam zarazan

1 h

0
Хљеб

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom ako unosimo premalo ugljikohidrata

3 h

0
Масноћа коју не можете да видите можда смањује ваш мозак

Zdravlje

Masnoća koju ne možete da vidite možda smanjuje vaš mozak

12 h

0
Ови суплементи могу да изазову нуспојаве ако се узимају са кафом

Zdravlje

Ovi suplementi mogu da izazovu nuspojave ako se uzimaju sa kafom

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner