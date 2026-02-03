Ova ukusna namirnica odlična je za snižavanje holesterola

Ishrana ima važnu ulogu u kontroli holesterola i očuvanju zdravlja srca, a orasi se izdvajaju kao posebno efikasan biljni izvor proteina i hranljivih materija.

Istraživanje sprovedeno među starijim osobama sa početno zdravim nivoima holesterola pokazalo je da je svakodnevna konzumacija 30 do 60 grama oraha tokom dvije godine snizila ukupni i LDL holesterol za četiri odsto.

Prema riječima dijetetičarke Vendi Bazilijan, visoki nivoi LDL holesterola mogu dovesti do nakupljanja plaka u arterijama, dok HDL holesterol pomaže u uklanjanju viška holesterola iz krvotoka, piše EatingWell. Stručnjaci ističu da orasi, zahvaljujući svom sastavu, mogu doprinijeti povoljnijem odnosu ovih vrednosti.

Korisni efekti oraha ne potiču od jednog jedinog sastojka, već od njihovog cjelokupnog nutritivnog profila. Porcija od 30 grama sadrži oko četiri grama biljnih proteina, koji su povezani sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti, d‌jelimično zato što sadrže malo zasićenih masti.

Lako se mogu uključiti u ishranu

Iako orasi sadrže oko 19 grama ukupnih masti po porciji, samo dva grama otpadaju na zasićene masti, što ih čini odličnim izborom za zdravlje srca. Orasi su takođe dobar izvor vlakana, sa oko dva grama po porciji, što može pomoći u regulaciji holesterola.

Ljubav i seks Znakovi koji pokazuju da vas muškarac ne gleda samo kao prijatelja

Dijetetičarka Samanta DeVito objašnjava da vlakna iz oraha vezuju holesterol u digestivnom sistemu i pomažu njegovo izlučivanje, čime se smanjuje količina holesterola koja ulazi u krvotok.

Pored toga, orasi sadrže nezasićene masne kiseline, uključujući linolnu kiselinu i alfa-linolensku kiselinu (ALA), koje doprinose regulaciji LDL holesterola i triglicerida.

Osim toga, orasi su bogati polifenolima – antioksidansima koji smanjuju oksidativni stres i upale povezane sa kardiovaskularnim bolestima, a povoljno utiču i na zdravlje crijeva. Takođe, orasi se lako mogu uključiti u svakodnevnu ishranu, na primjer dodavanjem doručku, salatama, pestu, kao zamjena za prezle ili kao biljna alternativa mesu u različitim jelima.