Ovi suplementi mogu da izazovu nuspojave ako se uzimaju sa kafom

Ispijanje kafe ima mnogo prednosti – od poboljšanja funkcije mozga i smanjenja upale, do poboljšanja zdravlja srca i metabolizma. Međutim, kafa takođe može da utiče na to kako vaše tijelo apsorbuje određene suplemente.

Kafa može da učini da oni budu manje efikasni i izazovu iritantne nuspojave. Evo pet dodataka ishrani o kojima biste trebali dobro da razmislite prije nego što ih konzumirate sa kafom:

Gvožđe

Ljekar i direktor kompanije Trone Sajens, Karan Rajan, rekao je za Nju Jork Post da kafa najviše utiče na apsorpciju gvožđa.

Kafa je puna polifenola – moćnih antioksidanasa koji štite od oksidativnog stresa i bore se protiv upala.

Hlorogene kiseline su glavna grupa polifenola u kafi i doprinose njenom ukusu i zdravstvenim benefitima.

Rajan je primjetio da polifenoli, poput hlorogene kiseline, mogu da se vežu za nehemijsko gvožđe u digestivnom traktu, što otežava njegovu apsorpciju.

“Ovo je posebno važno za osobe koje imaju manjak gvožđa, menstruaciju, trudnice ili se hrane biljnom ishranom. Praktičan savet: Ako uzimate gvožđe, učinite to najmanje jedan do dva sata prije ispijanja kafe. Vitamin C može da pomogne da se neutralizuje inhibicija uzrokovana kafom”, kazao je.

Cink

“Kafa može umjereno da smanji apsorpciju cinka, opet zbog minerala koji vežu polifenole. Efekat zavisi od doze i vremena konzumiranja i obično je mali za ljude koji se hrane hranom bogatom cinkom”, rekao je Rajan.

Hrana bogata cinkom uključuje: ostrige, crveno meso, živinu, školjke, indijske orahe, bademe, sjemenke bundeve i konoplje, sočivo, leblebije, pasulj, integralne žitarice, mliječne proizvode, jaja i obogaćene žitarice.

Kalcijum

“Kafa ima mali inhibitorni učinak na apsorpciju kalcijuma, uglavnom zato što kofein povećava gubitak kalcijuma urinom, a ne blokira apsorpciju u potpunosti”, objasnio je Rajan.

Istraživanja procjenjuju da ispijanjem jedne šoljice kafe gubite oko 5 mg kalcijuma. Za većinu ljudi sa adekvatnim unosom kalcijuma, ovo je zanemarljivo.

“Ako se neko u velikoj meri oslanja na suplemente za zdravlje kostiju, ne treba da uzima kalcijum uz kafu”, rekao je.

Magnezijum

Kafa ne blokira apsorpciju magnezijuma, ali kofein povećava izlučivanje urina, što može dovesti do gubitka magnezijuma. Konzumiranje kafe i uzimanje magnezijuma nije strogo zabranjeno, ali je najbolje da suplement uzmete kasnije tokom dana.

Miješanje magnezijum-citrata ili sulfata sa kafom može izazvati proliv ili grčeve u stomaku, jer ovi oblici magnezijuma zajedno sa kafom imaju laksativni efekat.

B vitamini

“Većina vitamina B grupe nije značajno 'blokirana' kafom. Međutim, kofein može da poveća izlučivanje nekih vitamina B grupe (posebno B1) putem urina”, kazao je Rajan.

Vitamini B grupe su rastvorljivi u vodi, a višak se izlučuje putem urina. Vitamin B1 pretvara ugljene hidrate u energiju i podržava zdravu funkciju nervnog sistema, mišića i srca.

Rajan je rekao da diuretski efekat kofeina nije mnogo važan osim ako osoba ne unosi malu količinu vitamina B1 ili konzumira velike količine kofeina.

“Vitamini B grupe se i dalje mogu uzimati sa kafom bez većih problema”, napomenuo je Rajan.

(NovostiMagazin)