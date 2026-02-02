Šta se zapravo nalazi u supi iz kesice i da li je zdrava

Instant supa iz kesice mnogima je omiljeni "brzi obrok" – dovoljno je samo da dodate vrelu vodu i za nekoliko minuta imate topli tanjir, ali rijetko se zapitamo šta se tačno nalazi u toj kesici i koliko je takva hrana zdrava.

Većina kesica supe sadrži vještačke pojačivače ukusa kao što je mononatrijum-glutamat (MSG), razne arome i konzervanse, kao i velike količine soli. Upravo ti dodaci daju intenzivan ukus i dugi rok trajanja, ali nutritivno takav obrok nije bogat, često uopšte nema vlakana, vitamina ni minerala koje biste dobili iz svježeg povrća.

Nutricionistička analiza pokazuje da je u nekim kesicama čak velika količina tjestenine od bijelog brašna, dok povrća i mesa praktično nema – povrće se najčešće navodi u minimalnoj količini, a meso je prisutno uglavnom kao ekstrakt u tragovima.

Zbog ovakvog sastava, redovno konzumiranje instant supa može doprinijeti prevelikom unosu natrijuma, što se povezuje sa povišenim krvnim pritiskom i drugim zdravstvenim problemima. Transmasti i industrijski aditivi u ovakvoj hrani mogu povećati rizik od hroničnih tegoba ako ih jedete često.

To ne znači da su instant supe potpuno zabranjene. Umjeren unos, posebno ako ste u žurbi ili bolesni, neće nužno biti štetan. Ključ je u svijesti šta unosite i kako poboljšati obrok. Dodavanje svježeg povrća, integralne tjestenine ili pirinča može značajno poboljšati nutritivnu vrijednost.

Ako imate vremena, pravi domaći bujon ili supa napravljena od svježih sastojaka uvijek je zdravija alternativa jer obezbjeđuje prave vitamine, minerale i zdrave masti koje instant verzija obično nema.