Oprezno sa ove tri namirnice ukoliko imate visok pritisak

02.02.2026

10:31

Опрезно са ове три намирнице уколико имате висок притисак
Foto: Printskrin/Jutjub

Visok krvni pritisak predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti na našim prostorima.

Iako se kod nekih ljudi razvija bez jasnog uzroka, stručnjaci ističu da pravilna ishrana može imati presudnu ulogu u njegovoj kontroli.

Kako bi se smanjio rizik od hipertenzije, preporučuje se ograničavanje unosa hrane bogate zasićenim mastima i natrijumom. Upravo skrivena so u namirnicama koje svakodnevno konzumiramo često predstavlja najveći problem — naročito kada je riječ o industrijski prerađenoj hrani.

Nova studija istraživača sa Medicinskog fakulteta Džons Hopkins ukazuje da plan ishrane sa niskim sadržajem natrijuma i zasićenih masti, poznat kao "daš" dijeta, može značajno doprinijeti sniženju krvnog pritiska kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Kiseli krastavci

Omiljeni dodatak sendvičima može biti direktno povezan s povišenim krvnim pritiskom.

Iako sadrže određene hranljive sastojke, kiseli krastavčići imaju izuzetno visok sadržaj natrijuma.

"Jedan veliki kiseli krastavac sadrži više od dvije trećine idealne dnevne količine natrijuma za odraslu osobu", upozorava registrovana dijetetičarka Devon.

Kokosovo ulje

Često se predstavlja kao zdravija alternativa puteru ili masti, ali nutricionisti upozoravaju na oprez.

Kokosovo ulje sadrži oko 90 odsto zasićenih masti, što je više nego u puteru, goveđoj ili svinjskoj masti.

Profesor Volter Vilet sa Harvardske škole javnog zdravlja ističe da prekomjeran unos zasićenih masti može negativno uticati na zdravlje srca.

Hljeb

Malo ko hljeb povezuje s visokim sadržajem soli, ali upravo on može značajno doprinijeti dnevnom unosu natrijuma.

Jedno parče hljeba u prosjeku sadrži između 100 i 200 miligrama natrijuma, što znači da sendvič može obezbijediti i do polovine preporučene dnevne količine.

(B92)

