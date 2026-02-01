Logo
Large banner

Ukoliko imate visok krvni pritisak zaboravite na ove tri namirnice

Izvor:

B92

01.02.2026

18:29

Komentari:

0
Уколико имате висок крвни притисак заборавите на ове три намирнице
Foto: Pixabay

Visok krvni pritisak predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti na našim prostorima.

Iako se kod nekih ljudi razvija bez jasnog uzroka, stručnjaci ističu da pravilna ishrana može imati presudnu ulogu u njegovoj kontroli.

хрватски рукометаши

Ostali sportovi

Hrvatska preko Islanda do bronze

Kako bi se smanjio rizik od hipertenzije, preporučuje se ograničavanje unosa hrane bogate zasićenim mastima i natrijumom. Upravo skrivena so u namirnicama koje svakodnevno konzumiramo često predstavlja najveći problem — naročito kada je riječ o industrijski prerađenoj hrani.

Nova studija istraživača sa Medicinskog fakulteta Džons Hopkins ukazuje da plan ishrane sa niskim sadržajem natrijuma i zasićenih masti, poznat kao DASH dijeta, može značajno doprinijeti sniženju krvnog pritiska kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Kiseli krastavčići

Omiljeni dodatak sendvičima može biti direktno povezan s povišenim krvnim pritiskom.

Замијењен ембрион у болници-01022026

Svijet

Ženi usadili pogrešan embrion: Rodila dijete koje biološki nije njihovo

Iako sadrže određene hranljive sastojke, kiseli krastavčići imaju izuzetno visok sadržaj natrijuma.

"Jedan veliki kiseli krastavac sadrži više od dvije trećine idealne dnevne količine natrijuma za odraslu osobu", upozorava registrovana dijetetičarka Devon.

Kokosovo ulje

Često se predstavlja kao zdravija alternativa puteru ili masti, ali nutricionisti upozoravaju na oprez.

Kokosovo ulje sadrži oko 90 odsto zasićenih masti, što je više nego u puteru, goveđoj ili svinjskoj masti.

Profesor Volter Vilet sa Harvardske škole javnog zdravlja ističe da prekomjeran unos zasićenih masti može negativno uticati na zdravlje srca.

Hljeb

Malo ko hljeb povezuje s visokim sadržajem soli, ali upravo on može značajno doprinijeti dnevnom unosu natrijuma.

Сергеј Шојгу

Svijet

Šojgu: Zapad želi da unese razdor između Moskve i Pekinga

Jedno parče hljeba u prosjeku sadrži između 100 i 200 miligrama natrijuma, što znači da sendvič može obezbijediti i do polovine preporučene dnevne količine.

Podijeli:

Tagovi:

visok pritisak

kiseli krastavci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Scena

Melina upoznala Đinu sa vjerenikom milionerom

5 h

0
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Svijet

Ukrajinci htjeli da prisile Mađara da ratuje za njih - on umro tokom mobilizacije

5 h

0
Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

Scena

Ove naše pjevačice su završile samo osnovnu školu

5 h

0
Стиже нам језиви Дан 'Q': Припреме већ морају почети

Nauka i tehnologija

Stiže nam jezivi Dan 'Q': Pripreme već moraju početi

5 h

0

Više iz rubrike

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Prirodni lijek za prehladu od samo dva sastojka: Neophodan je tokom zime

8 h

0
Откривено шта Алкараз пије послије меча: Срби тако лијече мамурлук

Zdravlje

Otkriveno šta Alkaraz pije poslije meča: Srbi tako liječe mamurluk

1 d

0
Лоше прогнозе стручњака: До 2050. године...

Zdravlje

Loše prognoze stručnjaka: Do 2050. godine...

1 d

0
Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Slušajte svoje tijelo: Malo ljenčarenja može da spasi srce

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner