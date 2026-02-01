Logo
Ukrajinci htjeli da prisile Mađara da ratuje za njih - on umro tokom mobilizacije

Izvor:

SRNA

01.02.2026

17:43

Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације
Foto: Tanjug/AP

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto potvrdio je da je još jedan pripadnik mađarske nacionalne manjine u Ukrajini preminuo nakon što su ga prisilno mobilizovali.

Sijarto je rekao da se tragedija dogodila u Beregovskom okrugu Zakarpatske oblasti u zapadnom dijelu Ukrajine, gdje živi mađarska nacionalna manjina.

"Pripadnik mađarske nacionalne manjine nasilno je odveden sa ulice, htjeli su da ga regrutuju, ali mu je pozlilo u centru za obuku. S obzirom na to da je imao srčane probleme, nažalost, preminuo je", rekao je Sijarto.

Sijarto je opisao ukrajinsku akciju regrutacije kao "otvoren lov ili hajku na ulicama", insistirajući da je vrijeme da međunarodna zajednica preduzme mjere protiv toga.

On je ponovio poziv Budimpešte za diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini i založio se za okončanje "ratnohuškačke politike Brisela", koji kontinuirano podržava Kijev vojno i finansijski.

Vlasti u Budimpešti ranije su izvijestile o smrti muškarca koji ima dvojno državljanstvo Ukrajine i Mađarske tokom prisilne regrutacije prošlog jula.

Prema pisanju lista "Mađar nemzet", četrdesetpetogodišnji muškarac, koji je pretučen metalnim šipkama u centru za regrutaciju u Zakarpatskoj oblasti, preminuo je tri sedmice kasnije od posljedica povreda.

Budimpešta je ranije optužila Kijev za pritvaranje i pokušaj nezakonite regrutacije grupe etničkih mađarskih studenata u gradu Beregovo, podsjeća "Raša tudej".

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Mađarska

Peter Sijarto

