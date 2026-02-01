Logo
Peskov: Nije uspjelo, mržnja je preovladala

01.02.2026

16:38

Komentari:

0
Песков: Није успјело, мржња је преовладала
Foto: Tanjug/AP

Odbojnost poljskog rukovodstva prema svemu ruskom preuzelo je primat, a dominiraju rusofobna osjećanja, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nije tajna da članovi poljskog rukovodstva imaju svoje tumačenje istorije. Sjećam se kada smo još radili zajedno na slučaju `Katin`, čak smo osnovali zajedničku grupu za istorijska pitanja u kojoj su bile veoma stručne osobe", rekao je Peskov.

On je dodao da su u to vrijeme dvije zemlje pokušale da postignu zajedničko razumijevanje istorije.

"Nije uspjelo. Mržnja prema svemu ruskom preovladala je među članovima poljskog rukovodstva, a ta rusofobna osjećanja su i danas dominantna", istakao je Peskov.

Володимир Зеленски

Svijet

Medvedev o Zelenskom: Nema mu spasa

Katinski masakr je bio masovno pogubljenje gotovo 22.000 poljskih vojnika, policajaca i intelektualaca, koje je izvršila sovjetska tajna policija 1940. godine.

Žrtve su uglavnom bili ratni zarobljenici, sahranjeni u masovnim grobnicama, posebno u Katinskoj šumi blizu Smolenska.

Iako je ruska Državna duma 2010. godine priznala ulogu Rusije u masakru, on je ostao značajan izvor istorijskih i političkih međuvladinih tenzija između Rusije i Poljske.

Dmitrij Peskov

Rusija

Poljska

