Prevara k'o iz filma: Četiri Roleksa kupljena novcem iz Monopola

01.02.2026
15:00
Japanski prodavac od 35 godina stigao je u Rim kako bi zaključio posao vrijedan skoro četvrt miliona evra.
Četiri luksuzna "Roleksa" trebalo je da zamijeni za 247.000 evra u gotovini. Međutim, ono što je djelovalo kao susret kolekcionara pretvorilo se u prevaru – novac koji je dobio bio je lažan, nalik onom iz igre Monopol.
Sve je počelo na Instagramu. Japanski prodavac je objavio fotografije četiri luksuzna sata koja je želio da proda: dvije "Dejtone" od zlata, GMT master sa plavo-crvenim brojčanikom i "Dejtdžast". Kako prenosi Republika, dvojica Rimljana pokazala su interesovanje i započela pregovore.
Dogovorena je cijena od 247.000 evra za cijeli paket i ubijedili su ga da dođe u Rim, o sopstvenom trošku, kako bi završili posao uživo. Na prvi pogled, ništa nije ukazivalo na problem.
Po dolasku na aerodrom Fjumićino, Japanac je odsjeo u hotelu u Rimu. Dvojica navodnih kupaca došla su po njega automobilom iz rent-a-kar agencije, koji su prethodno rezervisali preko treće osobe, i odveli ga u pab. Uz pivo, transakcija je završena.
Prodavac je predao kofer sa četiri "Roleksa", a Rimljani su mu dali ranac pun novca, složenog u snopovima. Sve je izgledalo normalno.
Tek kad je stigao u hotel, shvatio je da je prevaren. Počeo je da broji novac i otkrio da su samo prve novčanice u svakom snopu prave, dok su ostale lažne.
Pokušao je da kontaktira prevarante, ali bilo je prekasno – Instagram profil preko kojeg su pregovarali je obrisan. Prije nego što se vratio u Japan, podnio je prijavu policiji.
Ovaj slučaj ponovo podsjeća na opasnosti koje vrebaju na tržištu luksuznih satova, gdje se sve češće poslovi završavaju preko društvenih mreža i ličnih susreta.
Poslovanje u luksuznom sektoru raste, ali isto tako raste i prostor za dobro organizovane prevare koje mogu da nasamare i iskusne prodavce, prenosi RTS.
