Prevara k'o iz filma: Četiri Roleksa kupljena novcem iz Monopola

Japanski prodavac od 35 godina stigao je u Rim kako bi zaključio posao vrijedan skoro četvrt miliona evra.

Četiri luksuzna "Roleksa" trebalo je da zamijeni za 247.000 evra u gotovini. Međutim, ono što je d‌jelovalo kao susret kolekcionara pretvorilo se u prevaru – novac koji je dobio bio je lažan, nalik onom iz igre Monopol.

Početak na društvenim mrežama

Sve je počelo na Instagramu. Japanski prodavac je objavio fotografije četiri luksuzna sata koja je želio da proda: dvije "Dejtone" od zlata, GMT master sa plavo-crvenim brojčanikom i "Dejtdžast". Kako prenosi Republika, dvojica Rimljana pokazala su interesovanje i započela pregovore.

Dogovorena je cijena od 247.000 evra za cijeli paket i ubijedili su ga da dođe u Rim, o sopstvenom trošku, kako bi završili posao uživo. Na prvi pogled, ništa nije ukazivalo na problem.

Pivo u pabu i razmjena

Po dolasku na aerodrom Fjumićino, Japanac je odsjeo u hotelu u Rimu. Dvojica navodnih kupaca došla su po njega automobilom iz rent-a-kar agencije, koji su prethodno rezervisali preko treće osobe, i odveli ga u pab. Uz pivo, transakcija je završena.

Prodavac je predao kofer sa četiri "Roleksa", a Rimljani su mu dali ranac pun novca, složenog u snopovima. Sve je izgledalo normalno.

Otkriće u hotelu

Tek kad je stigao u hotel, shvatio je da je prevaren. Počeo je da broji novac i otkrio da su samo prve novčanice u svakom snopu prave, dok su ostale lažne.

Pokušao je da kontaktira prevarante, ali bilo je prekasno – Instagram profil preko kojeg su pregovarali je obrisan. Prije nego što se vratio u Japan, podnio je prijavu policiji.

Opasnost prevara u svijetu luksuza

Ovaj slučaj ponovo podsjeća na opasnosti koje vrebaju na tržištu luksuznih satova, gd‌je se sve češće poslovi završavaju preko društvenih mreža i ličnih susreta.

Poslovanje u luksuznom sektoru raste, ali isto tako raste i prostor za dobro organizovane prevare koje mogu da nasamare i iskusne prodavce, prenosi RTS.