Putin: Značajna uloga crkve u jačanju Rusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin visoko je ocijenio ulogu Ruske pravoslavne crkve u jačanju Rusije, saopšteno je iz Kremlja.

"Više puta smo se osvrtali na ulogu koju Ruska pravoslavna crkva ima u životu Rusije tokom čitave njene istorije, kao i na njen doprinos jačanju našeg naroda", istakao je Putin na sastanku sa patrijarhom Kirilom, povodom 17 godina od njegove intronizacije.

Putin je naglasio i veliki doprinos patrijarha Kirila jačanju Ruske pravoslavne crkve.

Prema njegovim riječima, život Crkve je u znatnoj mjeri unaprijeđen, a mnogo je učinjeno u vezi sa podrškom parohijama i razvojem crkvenih organizacionih struktura.

"To su, bez sumnje, Vaša lična dostignuća, koja omogućavaju efikasan rad i u osnovnoj, duhovnoj sferi", naglasio je Putin.

Patrijarh Kiril je istakao ulogu predsjednika Putina u razvoju odnosa između države i Crkve.

"Nivo saradnje predstavlja veoma ubjedljiv dokaz ispravnosti državne politike prema Crkvi, njenog dostojnog položaja u društvu i pružanja duhovne podrške našem narodu. U tome, naravno, Vaša zasluga ima veliki značaj", poručio je patrijarh Kiril.

Pomjesni sabor Ruske pravoslavne crkve 27. januara 2009. godine izabrao je mitropolita Kirila za patrijarha moskovskog i cijele Rusije, dok je njegova intronizacija održana 1. februara iste godine, podsjeća "Sputnjik".