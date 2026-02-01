Horor na putu: Autobus sletio u jarak, isplivali prvi snimci

Najmanje devetoro ljudi je poginulo, a 26 je povrijeđeno u nesreći kada se putnički autobus koji je saobraćao od Tekirdaga do Antalije u Turskoj, prevrnuo nakon što vozač nije uspio da savlada krivinu.

Policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta, a mesto nesreće, kako piše TRT Haber, liči na ratnu zonu.

Guverner Antalije Hulusi Šahin saopštio je da se nesreća dogodila u 10.20 časova po lokalnom vremenu, Autobus sa 34 putnika sletio je sa puta i prevrnuo se u jarak nakon što vozač nije uspio da savlada krivinu.

U nesreći je poginulo osam ljudi, dok je 26 povređenih prevezeno u obližnje bolnice. Istraga o incidentu je u toku. Iako uzrok nesreće još nije jasan, smatra se da su putevi bili mokri i klizavi zbog kiše, što je možda doprinelo udesu autobusa, prenosi Telegraf.