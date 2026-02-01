Logo
Pukla sajla na žičari, povrijeđena djeca

Telegraf

01.02.2026

10:13

Жичара
Foto: Pexels/Renan Bomtempo

Na planini Semenić u Rumuniji dogodio se ozbiljan incident kada je pukla sajla na jednoj od žičara, pri čemu je povređeno dvoje djece, dok je treće dijete prošlo bez težih posljedica.

Incident se dogodio na stazi Kručea de Brazi, gdje je usljed pucanja sajle došlo do naglog zaustavljanja žičare. Dvoje djece tom prilikom zadobilo je povrede, dok je treće dijete izbeglo teže posljedice zahvaljujući nošenju zaštitne kacige.

Roditelji djeteta koje je lakše povređeno naveli su da je kaciga bila oštećena u incidentu, što, kako ističu, pokazuje koliko je situacija mogla biti ozbiljna.

Дубаји

Fudbal

“Na ivici terena”: Al Nasr pamti dolazak Crvene zvezde

"Imao je veliku sreću što je nosio kacigu. Ona je oštećena, ali je on zadobio samo lakšu povredu ruke", izjavili su oni.

Jedanaestogodišnji dječak, koji je teže povrijeđen, zadobio je prelom ruke i prevezen je u bolnicu u Temišvaru, s obzirom na to da bolnica u Rešici nema dežurnog pedijatra.

Uprava žičare oglasila se saopštenjem u kojem se izvinila zbog incidenta i navela da je objekat imao sva važeća odobrenja za rad.

"Žičara na kojoj je pukla sajla posjeduje sve potrebne dozvole, prošla je redovne tehničke preglede i ispunjava sve bezbjednosne propise u skladu sa važećim zakonodavstvom. Stručni tim trenutno analizira konkretne uzroke koji su doveli do kvara tehničke komponente“, navodi se u saopštenju.

(Telegraf.rs)

Rumunija

djeca

povrijeđena djeca

