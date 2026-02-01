Logo
Raste broj stradalih u snježnoj oluji

Izvor:

Tanjug

01.02.2026

08:46

Komentari:

0
Расте број страдалих у сњежној олуји
Foto: Tanjug / AP / Matt Rourke

Najmanje 87 ljudi poginulo je do sada u sniježnoj oluji koja je pogodila Sjedinjene Američke Države, od Teksasa do Nju Džerzija, objavio je CBS. Uzroci smrti uključuju hipotermiju, trovanje ugljen-monoksidom i nesreće, dok je oluja donijela obilne sniježne padavine i ledene temperature istočnoj obali SAD.

Vremenski uslovi slični mećavi u subotu su zahvatili jugoistok i veći dio istočne obale, dok su desetine hiljada domaćinstava i preduzeća ostale bez struje nakon prošlonedjeljne ledene oluje, koja je takođe bila povezana sa velikim brojem smrtnih slučajeva.

Meteorolozi upozoravaju da bi do nedjelje u nekim područjima moglo da padne nekoliko centimetara snijega, dok su prognoze za februar sa temperaturama ispod nule.

Očekuje se obilna sniježna padavina u Južnoj i Sjevernoj Karolini, Virdžiniji i sjeveroistočnoj Džordžiji, sa mogućim količinama do 30 centimetara u dijelovima Sjeverne Karoline, dok je moguć snijeg i od Merilenda do Mejna.

Svaki okrug u Sjevernoj Karolini bio je pod upozorenjem na zimsku oluju do nedjelje ujutru, a juče je prijavljeno više od 200 sudara.

Трамп Доналд

Svijet

Tramp: U toku pregovori o američkoj kontroli nad Grenlandom

Temperature su naglo padale, a u Zapadnoj Virdžiniji zabilježena je najniža vrijednost od minus 32 stepena Celzijusa. Više od 174.000 domaćinstava i preduzeća, uglavnom u Misisipiju i Tenesiju, bilo je sinoć bez struje, prema podacima sajta „ PowerOutage.us”, a mnogi stanovnici na jugu su bez struje danima. U Nešvilu je više od 41.000 ljudi ostalo bez struje, dok je guverner Tenesija Bil Li zatražio jasan vremenski okvir za obnovu napajanja.

Snijeg je izazvao velike poremećaje u saobraćaju – juče je otkazano više od 2.400 letova, a kruzer kompanije Carnival” morao je ranije da završi putovanje zbog vremenskih uslova.

U Njujorku su, zbog ledenih temperatura, kablovi metroa pali i oštetili parkirane automobile, a ekipe rade na otopljavanju snijega, prenosi Tanjug.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas nas očekuju padavine

U Vašingtonu je Nacionalna garda angažovana na uklanjanju snijega i leda iz školskih objekata.

U južnim državama, uključujući Floridu, očekuje se prodor ledene hladnoće, sa najnižim temperaturama u posljednjih nekoliko decenija, dok se stanovnici pripremaju za moguće rekorde u nedjelju i ponedjeljak, ističe CBS.

snježna oluja

SAD

poginuli

