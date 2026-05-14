Vlada Srpske utvrdila Prijedlog zakona o platnim uslugama

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa visokim standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa.

Set zakona koji su utvrđeni po hitnom postupku, osim Prijedloga zakona o platnim uslugama čine i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom novcu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske.

"Usvajanje novog Zakona o platnim uslugama u Narodnoj skupštini Republike Srpske stvoriće pretpostavke za otvaranje tržišta platnih usluga u Republici Srpskoj za nove pružaoce usluga, što će omogućiti veću pristupačnost za usluge plaćanja i izvršenje platnih transakcija, veću konkurentnost među pružaocima usluga, te nižu cijenu za građane i poslovnu zajednicu kao korisnike usluga", navodi se u saopštenju.

Značaj seta zakona ogleda se i u stvaranju uslova za dalji razvoj elektronske trgovine, koja je usko povezana sa savremenim modelima elektronskog plaćanja, čiji se razvoj dodatno podstiče. Tržište će biti unaprijeđeno primjenom savremenih tehničkih dostignuća i tehnologija, što će omogućiti brže i lakše obavljanje platnog prometa bezgotovinskim instrumentima. Takođe, jasno definisana prava i propisane obaveze svih učesnika u platnom prometu omogućiće veću zaštitu korisnika platnih usluga.

"Osim u domaćem platnom prometu, set zakona je značajan i za međunarodni platni promet, jer se utvrđenim zakonima ispunjava usklađenost sa Direktivom o platnim uslugama koja predstavlja jedan od ključnih uslova za pristupanje SEPA platnom sistemu, što će omogućiti jednostavnije i povoljnije prekogranično plaćanje u evrima", ističe se u saopštenju.

Prijedlog Zakona o platnim uslugama je reformski zakon u skladu sa kojim se vrše sistemske izmjene i prilagođavanja pratećih propisa o elektronskom novcu, unutrašnjem platnom prometu i mikrokreditnim organizacijama.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 25. marta 2026. godine Nacrt zakona o platnim uslugama, a u prijedlog zakona su ugrađene određene sugestije proizašle iz stručne rasprave i izvršenih dodatnih analiza Ministarstva finansija Republike Srpske i Agencije za bankarstvo.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, po hitnom postupku.

"Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je dalje usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti, naročito sa eIDAS 2 uredbom. Zakonom se uspostavlja savremen i funkcionalan pravni okvir u oblasti elektronske identifikacije, usluga povjerenja i elektronskog dokumenta. Predloženim zakonom, kao nadležno nadzorno tijelo u oblasti elektronskog novčanika za digitalni identitet i oblasti usluga povjerenja u Republici Srpskoj, utvrđuje se Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske, kao institucija sa relevantnim nadležnostima i stručnim kapacitetima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija", saopšteno je iz Vlade.

Na ovaj način obezbjeđuje se institucionalni okvir za efikasan nadzor nad pružaocima usluga povjerenja, u skladu sa zahtjevima evropskih propisa. Pored toga, uređuje se elektronska identifikacija kroz definisanje elektronskog novčanika za digitalni identitet i šeme elektronske identifikacije kao i usluge povjerenja u oblasti: elektronskog potpisa i elektronskog pečata, elektronskog vremenskog žiga, elektronske dostave, autentifikacije veb-sajtova, elektronskog čuvanja dokumenata i podataka, elektronske potvrde osobina te se uređuje i elektronski dokument.

Na današnjoj sjednici, Vlada Srpske donijela je i Uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganje.

Ovom uredbom uređuje se postupak dodjele podsticaja za ulaganja, način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, kao i druga pitanja od značaja za postupak. Cilj donošenja uredbe je podsticanje ulaganja privrednih subjekata radi tehnološkog unapređenja privrede, povećanja efikasnosti poslovanja, kao i podrške tranziciji ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.

Postupak dodjele podsticaja Ministarstvo će sprovoditi putem javnog poziva, kroz dvije faze – rezervaciju i isplatu podsticaja.

Uredbom je predviđeno pojednostavljenje procedura za privredne subjekte, kroz smanjenje broja dokumenata koji se dostavljaju prilikom prijave na javni poziv - navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Akcioni plan za realizaciju Memoranduma o zajedničkim politikama u 2026. godini, između Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske, potpisanog 5. februara 2026. godine, te donijela Rješenje o imenovanju Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske.

"U Akcionom planu za realizaciju Memoranduma o zajedničkim politikama u 2026. godini, mjere Vlade Republike Srpske sistematizovane su u 14 institucija, sa ukupno 52 aktivnosti sa preciznom dinamikom realizacije svake pojedinačne aktivnosti. S ciljem praćenja realizacije definisanih mjera osniva se Implementacioni odbor, koga čine po tri predstavnika ispred svake potpisnice, a imenuje ga Vlada Republike Srpske na osnovu prijedloga članova svake potpisnice", navode iz Vlade.

Realizacija definisanih mjera biće razmatrana na redovnim, kvartalnim sjednicama Implementacionog odbora, koje će se održavati najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka svakog kvartala.

Zadužuju se sva ministarstva i druge institucije Republike Srpske koje sprovode mjere iz Akcionog plana za 2026. godinu da, u okviru svojih nadležnosti, za prvu sjednicu Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske pripreme detaljan plan sa rokovima implementacije svake mjere.

Zadužuju se sva ministarstva i druge institucije Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji svih mjera datih u Akcionom planu za 2026. godinu, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada je prihvatila Informaciju o potrebi izrade Mape puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara-tehničara u Republici Srpskoj za period od 2026. do 2036. godine, te zadužila ministra zdravlja i socijalne zaštite da u skladu sa Mapom puta radi na implementaciji i realizaciji prioritetnih ciljeva.

"Dokument "Mapa puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara – tehničara u Republici Srpskoj" predstavlja strateški okvir za njen dalji razvoj u narednoj deceniji. On obuhvata standardizaciju usluga i kompetencija u okviru zdravstvene njege, razvoj digitalnih vještina i telemedicine, kao i jačanje upravljačkih i liderskih kapaciteta u sestrinstvu. Poseban akcenat stavljen je na osnaživanje profesionalne uloge i autonomije medicinskih sestara – tehničara, kao i razvoj palijativne njege i unapređenje sestrinstva u zajednici, s ciljem bolje podrške hroničnim bolesnicima, starijim licima i drugim ranjivim kategorijama", saopšteno je iz Vlade Srpske.

Za građane to znači dostupniju i ujednačeniju zdravstvenu njegu, više prevencije i manje potrebe za hospitalizacijom. Mapa puta postavlja jasan strateški okvir koji se oslanja na postojeće zakonodavne i institucionalne osnove, uz istovremeno unapređenje profesionalne uloge medicinskih sestara – tehničara, jačanje njihove autonomije, standardizaciju kvaliteta rada, razvoj liderstva i osiguranje održivosti sestrinske radne snage.