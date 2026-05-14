Uhapšen Banjalučanin, otkrivena improvizovana laboratorija za uzgoj marihuane

Banjalučka policija uhapsila S.S. iz tog grada zbog sumnje da je u improvizovanoj laboratoriji uzgajao marihuanu, a u pretresu su mu pronađene tegle sa 1,45 kilograma te droge.

Ventilacija u dimnjaku

Osim droge u pretresu kuće i drugih prostorija otkrivena je svojevrsna komora, sa kompletnom opremom za uzgoj marihuane, kao što su UV lampe i ventilatori, dok je ventilacija bila priključena na dimnjak.

U PU Banjaluka navode da je S.S. uhapšen sinoć oko 21.25 časova, a na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Uzgoj marihuane

”Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata u Banjaluci koje koristi navedeno lice, kojom prilikom pronađeni su i oduzeti oprema za vještački uzgoj indijske konoplje, četiri stabljike i biljna materija nalik marihuani bruto mase oko 1,45 kilograma, digitalna vaga i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Kriminalistička obrada

Dodaju da je u toku kriminalistička obrada nad S.S. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv njega će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.