Logo
Large banner

Uhapšen Banjalučanin, otkrivena improvizovana laboratorija za uzgoj marihuane

Autor:

ATV
14.05.2026 13:08

Komentari:

0
Узгој марихуане
Foto: PU Banjaluka

Banjalučka policija uhapsila S.S. iz tog grada zbog sumnje da je u improvizovanoj laboratoriji uzgajao marihuanu, a u pretresu su mu pronađene tegle sa 1,45 kilograma te droge.

Ventilacija u dimnjaku

Osim droge u pretresu kuće i drugih prostorija otkrivena je svojevrsna komora, sa kompletnom opremom za uzgoj marihuane, kao što su UV lampe i ventilatori, dok je ventilacija bila priključena na dimnjak.

U PU Banjaluka navode da je S.S. uhapšen sinoć oko 21.25 časova, a na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Uzgoj marihuane

”Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata u Banjaluci koje koristi navedeno lice, kojom prilikom pronađeni su i oduzeti oprema za vještački uzgoj indijske konoplje, četiri stabljike i biljna materija nalik marihuani bruto mase oko 1,45 kilograma, digitalna vaga i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Kriminalistička obrada

Dodaju da je u toku kriminalistička obrada nad S.S. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv njega će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

marihuana

zaplijenjena marihuana

Banjaluka

laboratorija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Наставник пријетио ученику у Сарајеву

Hronika

Sarajevo: Uhapšen nastavnik koji je prijetio učeniku u osnovnoj školi

1 h

2
Акција ”Ватрогасац” привођење

Hronika

Novi detalji akcije ”Vatrogasac”: Uhapšeni ”na djelu”, predložen im pritvor

1 h

0
Мушкарац под руком држи дрвену мотку.

Hronika

Isplivali jezivi detalji bratoubistva: Motkom ga udarao po glavi

1 h

0
Извјештај против Петровића због сумње на злоупотребу службеног положаја

Hronika

Izvještaj protiv Petrovića zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja

2 h

4

  • Najnovije

14

22

Ubici bračnog para prijetila doživotna robija, a evo koliku kaznu je dobio: Šok u Arilju

14

21

Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

14

16

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

14

07

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14

03

Mađar ukida vojno vanredno stanje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner