Uhapšeni u akciji "Karika" predani u nadležnost OJT Bijeljina

Pet lica uhapšenih u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji kodnog naziva "Karika", predato je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Nakon opsežne kriminalističke obrade, osumnjičeni su uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima sprovedeni tužiocu. Terete se za seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece putem interneta.

Podsjećamo, akcija "Karika" realizovana je u saradnji Jedinice za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske, policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Razbijanje ove grupe rezultat je višemjesečnog rada na suzbijanju najopasnijih oblika digitalnog kriminala usmjerenog protiv najmlađih.

Za ostalim licima koja su obuhvaćena ovom međunarodnom istragom i dalje se intenzivno traga