Logo
Large banner

Održan okrugli sto "Od krajišta do Krajine"

Autor:

ATV
14.05.2026 13:43

Komentari:

0
Одржан округли сто „Од крајишта до Крајине“
Foto: Ustupljena fotografija

U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, održan je okrugli sto pod nazivom „Od krajišta do Krajine“.

Cilj okruglog stola je bio da osvijetli istorijske procese koji su oblikovali prostor Krajine od ranog novog vijeka do danas. U radu su učestvovali istoričari iz više akademskih centara u Republici Srpskoj i Srbiji, među kojima su Boško M. Branković, Radovan Subić, Predrag M. Vajagić, Milan Gulić, Nino Delić, Aranđel Smiljanić i Georgije Vulić.

Tokom okruglog stola razmatrane su teme koje su obuhvatile osmansku graničnu politiku, značaj Vojne krajine u okviru Habzburške monarhije, političke procese u regionu, kao i savremene istorijske tokove.

Učesnici su istakli značaj naučnog dijaloga i multidisciplinarnog pristupa u proučavanju istorije Krajine, s posebnim osvrtom na njenu ulogu u širim društvenim i političkim procesima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Od krajišta do Krajine

Filozofski fakultet

Banjaluka

istorija

Okruglo sto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово средство најбоље скида каменац из бојлера: Није сода бикарбона

Savjeti

Ovo sredstvo najbolje skida kamenac iz bojlera: Nije soda bikarbona

43 min

0
Сучељавање у Женеви о Трговској гори.

BiH

Ženeva: U toku rasprava o Trgovskoj gori

44 min

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik je prije Kemiša bila u braku sa poznatim muzičarem: Sada nisu u dobrim odnosima

57 min

0
10. сједница Владе Републике Српске.

Republika Srpska

Vlada Srpske utvrdila Prijedlog zakona o platnim uslugama

59 min

0

Više iz rubrike

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Banja Luka

Nešković potvrdio: Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu

4 h

9
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

7 h

0
„Бањалука експо 2026“ је одлична прилика за повезивање привредника И припреме за највећу специјализовану свјетску изложбу EКСПО 2027. у Београду. Предсједник Српске и премијер виде у Бањалука eкспу озбиљну шансу и прилику за више инвестиција, нова радна мјеста и планове.

Banja Luka

Otvoren Međunarodni sajam privrede „Banja Luka ekspo 2026“

18 h

0
Матуранти Техничке школе посадили дрво

Banja Luka

Trajna uspomena: Banjalučki maturanti posadili drvo ispred Tehničke škole

1 d

0

  • Najnovije

14

16

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

14

07

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14

03

Mađar ukida vojno vanredno stanje

13

55

Zamjena starih novčanica na ove dvije lokacije

13

50

Doktorica objasnila da li postoji opasnost od širenja hantavirusa na opštu populaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner