Održan okrugli sto "Od krajišta do Krajine"

U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, održan je okrugli sto pod nazivom „Od krajišta do Krajine“.

Cilj okruglog stola je bio da osvijetli istorijske procese koji su oblikovali prostor Krajine od ranog novog vijeka do danas. U radu su učestvovali istoričari iz više akademskih centara u Republici Srpskoj i Srbiji, među kojima su Boško M. Branković, Radovan Subić, Predrag M. Vajagić, Milan Gulić, Nino Delić, Aranđel Smiljanić i Georgije Vulić.

Tokom okruglog stola razmatrane su teme koje su obuhvatile osmansku graničnu politiku, značaj Vojne krajine u okviru Habzburške monarhije, političke procese u regionu, kao i savremene istorijske tokove.

Učesnici su istakli značaj naučnog dijaloga i multidisciplinarnog pristupa u proučavanju istorije Krajine, s posebnim osvrtom na njenu ulogu u širim društvenim i političkim procesima.