Održan okrugli sto "Od krajišta do Krajine"

Autor:ATV
Komentari:0
U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, održan je okrugli sto pod nazivom „Od krajišta do Krajine“.
Cilj okruglog stola je bio da osvijetli istorijske procese koji su oblikovali prostor Krajine od ranog novog vijeka do danas. U radu su učestvovali istoričari iz više akademskih centara u Republici Srpskoj i Srbiji, među kojima su Boško M. Branković, Radovan Subić, Predrag M. Vajagić, Milan Gulić, Nino Delić, Aranđel Smiljanić i Georgije Vulić.
Tokom okruglog stola razmatrane su teme koje su obuhvatile osmansku graničnu politiku, značaj Vojne krajine u okviru Habzburške monarhije, političke procese u regionu, kao i savremene istorijske tokove.
Učesnici su istakli značaj naučnog dijaloga i multidisciplinarnog pristupa u proučavanju istorije Krajine, s posebnim osvrtom na njenu ulogu u širim društvenim i političkim procesima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
43 min0
BiH
44 min0
Scena
57 min0
Republika Srpska
59 min0
Banja Luka
4 h9
Banja Luka
7 h0
Banja Luka
18 h0
Banja Luka
1 d0
Najnovije
14
16
14
07
14
03
13
55
13
50
Trenutno na programu