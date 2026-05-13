Trajna uspomena: Banjalučki maturanti posadili drvo ispred Tehničke škole

13.05.2026 13:47

Матуранти Техничке школе посадили дрво
Foto: Ustupljena fotografija

Danas su maturanti Tehničke škole u Banjaluci, posadili drvo koje će ih podsjećati na vrijeme koje su proveli u Tehničkoj školi.

Želio sam da uradimo nešto što će ostati iza ove generacije, nešto što ima simboliku života, trajnosti i novog razvoja. Drvo je simbol života i siguran sam da će se naši učenici, kada jednog dana dođu ponovo u školu, sjećati svojih školskih dana upravo gledajući to drvo koje su danas posadili.

Ponosan sam na svoje učenike i na generaciju koja je rasla zajedno sa mnom kao direktorom škole. Zajedno smo prošli mnogo toga i drago mi je što iz ove škole odlaze sa znanjem, iskustvom i lijepim uspomenama.

Tokom mog mandata učenici su po prvi put dobili veliku ulogu u radu škole i tako će biti i u budućnosti. Dok sam na čelu ove ustanove, učenici će učestvovati u svim važnim projektima koji su značajni za razvoj škole i poboljšanje nastave, jer smatram da učenik mora biti u centru svega što radimo.

Kao direktor škole predložio sam da ova generacija posadi drvo i volio bih da to postane tradicija koju će nastaviti svaka naredna generacija maturanata Tehničke škole.

