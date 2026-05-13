Mještani Kuljana zabrinuti za bezbjednost djece, prijete protestima

Predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice Jovica Tomić rekao je za "Glas Srpske" da su radovi počeli još 2023. godine i da je rok bio šest mjeseci.

"Za polovinu radova koja je do sada urađena rok je probijen više od godinu dana", rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, ni ove godine nije bilo prvobitno planirano da dobiju sredstva za rekonstrukciju Prve kuljanske ulice.

"Da opet ne bude izbjegnuto budžetom ono što zakonski treba da bude urađeno, putem skupštinske većine izvršili smo pritisak da amandmanom na budžet predložen od strane gradonačelnika bude uvrštena i ova ulica da bi napokon bilo urađeno ono što je obećano prije tri godine", kazao je on.

Usvojen je amandman u iznosu od 600.000 maraka, a Tomić ističe da se nadaju da će radovi početi što prije.

"Uvijek sam skeptičan dok ne vidim mašine u naselju. Mnogo puta je SNSD ulagao amandmane, a gradonačelnik je radio na svoju ruku", rekao je on.

U okviru gradskog kreditnog zaduženja za obnovu puteva predviđen je milion maraka za rekonstrukciju dijela Sedme kuljanske ulice te 550 metara od Prve kuljanske do područne Osnovne škole "Jovan Dučić". Planirana je i izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije, vodovoda te izmještanje javne rasvjete, kao i izgradnja trotoara.

"Taj milion nije dovoljan za radove koji su potrebni. Gradska uprava planirala je da modernizuje samo dio ulice te druge kraće dionice s tim sredstvima. Kada smo vidjeli šta planiraju, nismo to smjeli dopustiti, jer bi opet dio koji je najfrekventniji i vodi prema školi, koja ima više od 500 učenika, ostao i bez trotoara i bez puta. To nam je najbitnija dionica i djelovali smo putem skupštinske većine da bude uloženo i spomenutih 600.000 maraka da to bude urađeno onako kako treba", pojasnio je Tomić.

On kaže da ukoliko u razumnom roku ne dobiju bar informaciju kada počinju radovi, planiraju da izađu na ulicu.

"Već se nagomilalo nezadovoljstvo mještana. Sada čekamo informacije, a ako ih ne bude, ići ćemo prvo u mirne proteste, dok bi drugi dio uključio i obustavu saobraćaja, ali se nadam da do toga neće doći", upozorio je on.

Djeca žive relativno blizu škole i veliki broj njih pješači, kaže on, u isto vrijeme kada mnogi idu na posao, pa je saobraćajnica frekventna.

"Đaci idu po glavnom putu i to ugrožava njihovu bezbjednost. Prije dvije godine je vozilo udarilo dijete koje se vraćalo iz škole. Srećom, zadobilo je lakše povrede. Dijete nije imalo gdje da se skloni jer nema trotoara, a sa strana su domaćinstva i ograde, pa je put uzak", naglasio je on.

Kubure i sa bahatim vozačima, naročito u gornjem dijelu naselja te apeluju na Gradsku upravu da budu postavljeni ležeći policajci gdje god je neophodno.

"Nemamo zavidnu saradnju u tome. Dva ležeća policajca su postavljena u Prvoj kuljanskoj na nepotrebnim mjestima, samo zato što je izvođač pogriješio prilikom radova i napravio uvalu. Da bi se vozila sačuvala, tu su stavljeni ležeći policajci i nikakvu drugu funkciju nemaju. Tamo gdje se razvijaju velike brzine, na tom mjestu ih nema, pod izgovorom da to ruši saobraćajnu frekvenciju i uništava put", zaključio je Tomić.

Prema njegovim riječima jedan od problema jeste to što je manje od polovine naselja pokriveno kanalizacionom mrežom, a od 2020. do 2026. godine nijedan dodatni metar nije urađen, što smatra poražavajućim.

"Svjestan sam da je to ogroman projekat i da ne može biti urađen preko noći, ali da je svake godine kontinuirano ulagano, do sada bi nešto bilo napravljeno", kazao je Tomić.

U naselju imaju problema i sa javnom rasvjetom, a Tomić smatra i da nadležni ne rade ništa kada je riječ o listi prioriteta koju im dostavljaju svake godine iz Savjeta.

"Pokušavaju nas što više marginalizovati i pokazati nam da smo nebitni. Ulice su nam veoma prljave i ne znam kada su posljednji put oprane, a imamo i problem sa košenjem javnih površina koje grad održava. Izgleda da je važno samo da centar bude opran i sređen", dodao je Jovica Tomić.

Suše

Jovica Tomić je rekao da su probleme sa isporukom vode u Kuljanima imali prvi put prošlog ljeta te da se nada da ove godine to neće biti slučaj.

"Sudeći po ostalim naseljima vidim da je to sve veći problem. Mi smo uredno prijavljivali ovaj problem i dobijali odgovore da je to normalno, jer je suša. Bilo je i prije suša, pa se nije dešavalo da imamo toliki problem sa vodom u gornjem dijelu naselja", prisjetio se Tomić.