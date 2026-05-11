Drvo palo na automobil u Banjaluci

Vjetar koji je počeo da duva u Banjaluci nakon kiše napravio je štetu nakon što je palo drvo na automobil u ulici Kralja Petra II u naselju Rosulje.

Za sada nema podataka o materijalnoj šteti ili povrijeđenim licima.

Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog, izjavio je direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.

On je naveo da su ove rakete ispaljene u posljednja dva časa i da je Protivgradna preventiva Republike Srpske pravovremeno dejstvovala.

Dejanović kaže da će tokom dana biti još dejstava.