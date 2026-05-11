Maričić: Koliko će nova zapošljavanja u Gradskoj upravi koštati građane?

Umjesto najavljene reorganizacije i smanjenja broja zaposlenih, banjalučka Gradska uprava raspisala je novi konkurs za prijem 21 radnika, iako već zapošljava više od 1.000 ljudi, upozorio je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić.

Maričić ističe da su time ponovo dovedena u pitanje ranija obećanja gradonačelnika o racionalizaciji administracije, kao i tvrdnje da je u Gradskoj upravi čak 200 zaposlenih višak.

“Jasno je da je taj broj sada daleko veći. S obzirom na to da se bliži predizborna kampanja, broj zaposlenih u Gradskoj upravi će samo nastaviti da raste”, naveo je Maričić.

On podsjeća i na nalaze Glavne službe za reviziju, prema kojima je sistematizacija radnih mjesta u Gradskoj upravi mijenjana gotovo 30 puta, što, kako tvrdi, pokazuje kontinuirano širenje administracije.

“Koliko će nova zapošljavanja koštati građane Banjaluke? Koliko je zaposlenih u Gradskoj upravi? Koliko se novca izdvaja za plate- pitanja su na koja iz Gradske uprave nema odgovora”, naveo je Maričić.