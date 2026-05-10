Padavine su stigle u Banjaluku - šta kaže meteo radar kada će proći

U poslijepodnevnim satima u najveći grad Republike Srpske Banjaluku stiglo je nešto slabije nevrijeme, praćeno vjetrom i kišom.

Padavine za sada nisu obilnije, ali su stvorile sparinu u Banjaluci jer je vrijeme bilo toplije do početka kiše.

Šta kaže meteo radar?

Sudeći prema onlajn meteo radaru kišni oblaci se neće dugo zadržati.

Kako je prikazano na mapi, nevrijeme će proći prije 20 časova i premjestiće se prema istoku.

Uživo kretanje oblaka možete pratiti na OVOM LINKU.

Prognoza za naredne dane

Meteorolozi su za ponedjeljak, 11. maj najavili toplo i sparno vrijeme uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar.

U toku poned‌jeljka lokalno mogući jaki udari juga. Dnevna temperatura od 19 do 25, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni. Relativno toplo i tokom noći.

U utorak značajnija promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji će se relativno brzo premještati preko nas, donoseći širom zemlje prolazno jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom uz osjetniji pad temperature. Ponegd‌je i nevrijeme.