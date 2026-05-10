Kako ćemo se grijati, šta je najbolja alternativna centralnom grijanju?

Pravi domaćini nabavljaju prvo ogrev pa sve ostalo i to je u duhu naše tradicije, ali biće da je skupa zima ispraznila novčanike građana.

Potražnja je daleko ispod očekivane. Cijene sirovina su nam gorući problem a situacija sa energentima je krajnje neizvjesna , upozoravaju proizvođači peleta u BiH. Ko još nije pazario pelet sada je pravi trenutak za to, može da računa na dobru cijenu i odličan kvalitet.

"Trenutne cijene su od 530 do 560 KM , to je na nivou prethodnih nekih ograničenih cijena iz prethodnih sezona . Tih nekih 560 maraka je sa dostavom do krajnjeg kupca tako da je to prilično dobra cijena u ovom momentu i mislimo da neće ići ispod te cijene", rekao je Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH.

Prošle godine smo bukvalno vukli ljude za rukav da kupuju pelet, da bi se usred zime usijali telefoni svih firmi koje ga proizvode i prodaju, ističe Ivanović. Nije zanemarivo, kaže, ni kakav pelet kupujete, pa radije zaobiđite onaj na kojem nema oznake kvaliteta.

"Pojavila se neka priča da mi pozivom stanovništva da nabavlja pelet izazivamo neku vještačku krizu, naprotiv mi tu krizu želimo da spriječimo. Mi želimo da spriječimo scenario- jesen sa jako velikom tražnjom", rekao je Ivanović.

Nikome nije u interesu da cijene skaču u nebo, ali kad je velika potražnja ,nema cijene sa popustom, prodaje se roba obično lošijeg kvaliteta. Građani zovu, raspituju se, ali ne kupuju kao prošlog proljeća, kažu u firmi „Drvosječa“.

"Trebalo bi da se pripreme što prije za zimu jer ne znamo šta će biti sa cijenama od juna mjeseca da će cijene sve ići gore. U maju mi ćemo dati za ogrevno drvo iscijepano 10%, trenutna cijena je 297, biće 267 KM po paleti. Cijena briketa po toni je sada 440 KM i trenutno smo i njega dali na akciju, ne znamo šta će biti poslije", rekao je Milijana Pivač, rukovodilac poslovnice firme "Drvosječa" u Banjaluci.

Ko ne želi da loži u kući ili stanu odlučuje se za struju. Električna energija je dugo kod nas važila za najpovoljniji energent, ali kako nema garancije da neće biti dodatnih poskupljenja nije baš mudro birati samo struju. Često električna mreža ne može da podnese naglo povećanje priključaka pa nam se može desiti da usred debelog minusa ostanemo i bez struje i bez grijanja.