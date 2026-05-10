Drama na groblju u BiH - svešteniku nisu dali da uđe

Jutros u 9:30 sati bila je najavljena misa na groblju Vlaka u Donjem Gradcu, koju je trebao predvoditi don Miljenko Krešić.

Mještani koji podržavaju franjevce okupili su se već sat vremena ranije kako bi spriječili održavanje mise u groblju.

Svijet Lavrov: Nacizam doživljava preporod u Evropi

Na mjestu događaja okupili su se vjernici s obje strane, a okupljeni nisu dopustili don Miljenku Krešiću ulazak u groblje, nakon čega je pozvana policija, piše "Borak.tv".

Dolaskom policije obavljen je razgovor s predstavnicima obje strane, ali okupljeni su i dalje ostali pri stavu da se misa ne može održati unutar groblja.

Republika Srpska Dodik, Karan i Stevandić sutra na konferenciji za novinare

Nakon toga, dogovoreno je da se misa održi pod dubom u blizini groblja, što su okupljeni dopustili.