Dodik, Karan i Stevandić sutra na konferenciji za novinare

Članovi delegacije Republike Srpske koja je boravila u Moskvi na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom održaće sutra u Banjaluci konferenciju za novinare.

Konferencija će biti održana u Palati Republike u 11.00 časova, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Delegaciju Srpske u Moskvi činili su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik Milorad Dodik.