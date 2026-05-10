Karan: Srpska se bori protiv oduzimanja njenih ovlaštenja

Republika Srpska samo brani svoja ustavna prava i bori se protiv oduzimanja njenih ovlaštenja, izjavio je predsjednik Srpske Siniša Karan agenciji TASS u prvom intervjuu za jedan ruski medij.

Karan je naveo da ideja o referendumu o nezavisnosti trenutno nije na dnevnom redu, odnosno da nije ni postojala u smislu u kom se o njoj govori već je zloupotrijebljena i od nje je stvorena fiktivna naracija da bi se iskoristila protiv rukovodstva Srpske kao izgovor da bi se naknadno optužili za kršenje nekih ustavnih ili drugih normi.

"Autonomija o kojoj govorimo je upravo unutrašnja autonomija prema Dejtonskom sporazumu. Ono što smo radili jeste da se borimo za naša ovlašćenja kao entitet unutar zemlje prema Dejtonskom sporazumu", objasnio je Karan.

On je naveo da se Rusija 30 godina fundamentalno zalagala za sprovođenje Dejtonskog sporazuma tačno i isključivo onako kako je napisan, kako je zamišljen, a ne onako kako se zapravo radi.

"Još jednom izražavamo i uvek ćemo ponavljati našu zahvalnost Ruskoj Federaciji za podršku Republici Srpskoj, za podršku u borbi za ustavnopravni položaj", naglasio je Karan.

Istakao je da Republika Srpska neće podleći pritisku i nikada se neće pridružiti sankcijama protiv Rusije.

Karan je pojasnio da neke zemlje EU koriste politička i ekonomska sredstva da bi izvršile pritisak na nezavisnu politiku ne samo Republike Srpske već i nekih drugih zemalja koje održavaju veze sa Rusijom, što se prikazuje kao put ka EU.

"Za nas je takav put neprihvatljiv", naglasio je Karan tokom posjete Moskvi gdje je kao član delegacije Republike Srpske prisustvovao Paradi pobjede na Crvenom trgu, a potom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

On je dodao da evropski put ne može biti zasnovan na smanjenju nezavisnosti ili pritisku na suverenitet.

"Za nas se takav put može graditi samo na kompromisu i međusobnom poštovanju. Upravo zato, kada govorimo o evropskom putu, nastaju poteškoće sa unutrašnjim procedurama u BiH, zahtjevi koje upućuje EU zloupotrebljavaju ova pitanja", naglasio je Karan.

Karan je naveo da neki političari EU iznose negativne komentare o posjeti Rusiji, ali to ni na koji način ne utiče na strateški dijalog između Moskve i Banjaluke.

"Nije bilo konkretnih prijetnji. Ali čak i da ih je bilo, to ne bi uticalo na naš dolazak ili naše učešće na ceremonijama, jer je za nas to dio našeg nacionalnog interesa", rekao je Karan.

On je dodao da u novom multipolarnom svijetu, neki političari u EU pokušavaju da na ovaj način utiču na stavove prema Srpskoj i njenom nacionalnom identitetu.

Podsjetio je da se Republika Srpska tokom proteklih 30 godina stalno suočava sa prijetnjama i sankcijama zbog svojih veza sa Ruskom Federacijom, ali da se zahvaljujući principijelnom stavu Moskve može da osloni na Dejtonski sporazum.

On je pojasnio da je Zapad pokušao da se umiješa imenovanjem visokih predstavnika, čije su odluke uvijek bile usmjerene na štetu srpskog naroda.

"Mi se borimo protiv toga, protiv sankcija, i to činimo na nivou naših institucija i volje naroda. Mi jednostavno branimo naše nacionalne interese i borimo se za njih. A odnosi sa Rusijom su naš strateški nacionalni interes", rekao je Karan.

On je ocijenio da će Zapad ponovo pokušati da destabilizuje situaciju u Republici Srpskoj tokom predstojećih oktobarskih izbora, ali je naglasio da su narodna volja i narodna riječ efikasno oružje protiv toga.

"Stoga se već dvadeset godina, pod vođstvom Milorada Dodika i vladajuće stranke SNSD, zajedno sa našim koalicionim partnerima, borimo protiv takvih napada", napomenuo je Karan.

Uvjeren je da je vlast u Republici Srpskoj suverena vlast zasnovana isključivo na volji naroda, što karakteriše i Republiku Srpsku i Rusku Federaciju.

Naglasio je i da dijalog između vlasti Republike Srpske i aktuelne američke administracije neće naštetiti odnosima entiteta sa Rusijom.

"Naša posjeta bi mogla biti odgovor onima koji su zabrinuti zbog bilo kakvih promjena u našim odnosima sa Rusijom. Ovdje možemo sa sigurnošću odgovoriti da ne, naši odnosi sa SAD neće ni na koji način uticati na naše odnose sa Rusijom", rekao je on.

Kako je napomenuo, Republika Srpska poštuje sve koji nju poštuju, a prethodna američka administracija nije pokazala takav stav.

"Nova američka administracija svojim postupcima pokazuje da nema nameru da stvara nikakve nove nacije, već se zalaže za nezavisnost suverenih naroda BiH, upravo ono što i mi zastupamo. Stoga, svima koji poštuju Republiku Srpsku i srpski narod, uvek kažemo `Dobrodošli`", rekao je Karan.

Ukazao je da su odnosi između Republike Srpske i Rusije strateški i prijateljski koji se grade na partnerstvu.

"To je važno za nas. I svako ko bi nas ponižavao ili prekorijevao zbog ovog odnosa prestaje da bude naš partner", istakao je predsjednik Srpske.