Zorica Brunclik otkrila ko je nije zvao od kolega

Pjevačica Zorica Brunclik otkrila je da je od svih kolega jedino Dragomir Despić Desingerica nijednom nije pozvao dok se liječila.

Poslije borbe sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama, pjevačica Zorica Brunclik vratila se obavezama i ponovo ocjenjuje kandidate u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".

Kako je navela, iza nje je period intenzivnih pregleda i terapija koji je trajao oko tri mjeseca i zahtijevao ne samo fizičku snagu, već i veliku mentalnu stabilnost.

U emisiji koja je sinoć emitovana Zorica Brunclik se zahvalila svima koji su joj bili podrška tokom njenog odsustva zbog bolesti, ali je iskoristila priliku i da potkači Desingericu, prenosi Telegraf.

– Da se zahvalim svim kandidatima, svojim ali i ostalima koji su mi poželjeli ozdravljenje, pisali, raspitivali se – navela je Zorica.

Desingerica je dobacio da su joj bili podrška, a Zorica mu je odmah odgovorila.

– Ućuti majke ti, samo ti nisi zvao. Nisi! Ali hvala ti – rekla je Zorica, a voditeljka Bojana Lazić je konstatovala da je to sramota.

Podsjetimo, Brunclikova je otkrila da ju je u najtežim trenucima kontaktirao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.