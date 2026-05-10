Budimir: Nedopustivo da se derogira politički položaj srpskog naroda u BiH

10.05.2026 13:28

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao da je da se ne smije popustiti i derogirati politički položaj srpskog naroda u BiH.

Na obilježavanju godišnjice formiranja Devetog odreda Specijalne brigade policije u Foči, Budimir je istakao da Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Republike Srpske baštini nasljeđe Specijalne brigade policije.

"Ali, mi imamo pamćenje da su se ti ljudi u ratu izborili za Republiku Srpsku i da mi koji obavljamo najviše države funkcije ne smijemo da popustimo i da politički položaj srpskog naroda u BiH derogiramo", rekao je Budimir novinarima, prenosi Srna.

Ukazao je i da je Specijalna brigada policije zajedno sa Vojskom Republike Srpske činila oružane snage u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Naš zadatak je da se tih ljudi sjećamo, da pomažemo porodice nastradalih i ratnih vojnih invalida. Ministarstvo to radi i radiće", rekao je Budimir.

On je napomenuo da je fočanski odred Specijalne brigade policije bio jedan od najsnažnijih.

