Delegacija Sankt Peterburga u posjeti Srpskoj

Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorjev Jevgenij Dmitrijevič boraviće u Republici Srpskoj od danas do 13. maja, povodom održavanja "Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj".

Delegacija će imati sastanke sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a akcenat posjete biće na saradnji u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke.

U okviru programa planirano je održavanje koncerta u izvođenju Kamernog muzičkog pozorišta "Sankt Peterburg opera", a biće održana i izložba fotografija "Svetinje Sankt Peterburga", kao i projekcija filmskih ekskurzija "Grad-heroj Lenjingrad".