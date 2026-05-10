Saobraćajna nezgoda u Sarajevu: Dvije osobe povrijeđene

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u sarajevskom naselju Pofalići u Sarajevu.

Kako je za Avaz potvrđeno iz Operativnog centra MUP Kantona Sarajevo, u nesreći su učestvovala dva vozila.

"Imamo prijavljen događaj, koji se desio u 06.30. Učestvovala su dva motorna vozila i dvije osobe su upućene na ukazivanje ljekarske pomoći", rečeno je za Avaz.

Inače, nesreća se dogodila na raskršću ulica Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne.