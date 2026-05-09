Autom udario pješaka kod autobuske stanice

U Konjicu se danas oko 12 sati, u blizini autobuske stanice, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario pješaka starije životne dobi.

Kako javljaju federalni mediji, povrijeđenom je odmah ukazana pomoć, nakon čega ga je ekipa Hitne pomoći prevezla u bolnicu radi daljeg liječenja.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona za "Hajat" su potvrdili da se nesreća dogodila, ali su naveli da u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja.

Uviđaj je u toku, a više informacija biće poznato nakon njegovog okončanja.