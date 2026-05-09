Preminula Aleksandra Saška Vlajić

09.05.2026 14:19

Свијећа
Foto: ATV

Portal 013info.rs je objavio tužnu vijest da je preminula novinarka Aleksandra Saška Vlajić.

Saška je rođena 29. avgusta 1978. godine u Dolovu, a preminula je 8. maja 2026. godine, poslije duže bolesti.

Tokom svoje novinarske karijere radila je na Radio Pančevu, Radio-televiziji Srbije, Radio-televiziji Vojvodine i 013info portalu.

Kolege i prijatelji pamtiće je kao vedru i nasmijanu osobu, uvijek spremnu da pomogne.

Njena smrt ostavila je duboku tugu među porodicom, prijateljima i kolegama.

Sahrana će biti obavljena u nedjelju, 10. maja, u 13 časova na groblju u Dolovu.

(013info)

