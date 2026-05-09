Posljednja objava Aleksandra (22) prije nego što je ubijen

U naselju Bare u Kruševcu sinoć je ubijen Aleksandar G. (22), a ovaj zločin potresao je lokalnu javnost.

Prema dosadašnjim informacijama, mladić je zadobio teške povrede nanete hladnim oružjem i preminuo je usljed zadobijenih rana.

Zločin se dogodio u večernjim satima u naselju Bare, a prema nezvaničnim saznanjima, policija je u međuvremenu uhapsila dvije osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom, dok se okolnosti zločina i dalje utvrđuju.

Nakon potresne vijesti, posebnu pažnju javnosti privukla je objava koju je Aleksandar G. podijelio na društvenim mrežama samo nekoliko sati prije ubistva. U emotivnoj poruci, koja sada dobija dodatnu težinu, navodi se:

"Nije sramota u životu pasti, važno je ustati. A ti si već ustao, i sad… Neka ti svaki dan bude dar, zaboravi sve što je bilo, bilo je kako je moralo da bude. Sad samo gledaj naprijed, samo naprijed. Moraš da vjeruješ u sebe sine… Vjeruj sebi, iako je težak put bio iza tebe, pa si opet prošao. Savladaćeš ti i ovo, samo vjeruj".

Na njegovom profilu nalazi se i fotografija iz crkve, što je dodatno izazvalo emocije i šok među onima koji su ga poznavali i među građanima Kruševca.

Podsjetimo, kako je saznao "Telegraf", Aleksandar je izboden na ulici i ostavljen na mjestu napada. Prolaznici su ga ubrzo zatekli i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Povrijeđeni mladić je hitno prevezen u bolnicu, ali je uprkos naporima ljekara podlegao povredama.

Istraga pokazuje da je zločinu prethodio lični sukob. Kako nezvanično saznaje "Telegraf", osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru.

Njih dvojica su se dogovorili da se sretnu na ulici, gdje je potom došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, koji je eskalirao u nasilje.

Tom prilikom, dužnik je, prema istim navodima, izvadio nož i zadao Aleksandru smrtonosne povrede.