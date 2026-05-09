Cvijanović: Srpska baštini antifašističke vrijednosti

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je danas da Republika Srpska baštini vrijednosti velike antifašističke borbe i da je obaveza da obilježava Dan pobjede i slom fašizma jer je zahvaljujući hrabrim ljudima i patriotama pobijeđeno najveće zlo i prijetnja za čovječanstvo.

"To znači da se otvorio prostor za novi slobodarski svijet i novo uređenje ne samo međunarodno gledajući društvo u cjelini nego i ono što su pojedinačni razvoji određenih država", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci gdje je prisustvovala prijemu koji je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov priredio povodom Dana pobjede nad fašizmom.

Ona je navela da treba odati zahvalnost svima koji su u tome učestvovali i dodala da je obaveza poštovati sve žrtve koje su pale za slobodu.

"Odajemo zahvalnost i što je Republika Srpska uvijek bila na pravoj strani istorije i što danas uživajući u slobodi i prolazeći kroz brojna iskušenja posljednjih decenija može da se pohvali da baštini te vrijednosti onoga što jeste velika antifašistička borba", rekla je Cvijanovićeva.

Prijemu u Kulturnom centru Banski dvor prisustvovali su i ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini, članovi Vijeća naroda Srpske, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, te vjerskog, kulturnog i društvenog života grada Banjaluka, Republike Srpske i BiH.