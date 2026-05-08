''Granični prelaz Gradiška je spomenik propasti BiH''

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je graniči prelaz Gradiška spomenik propasti BiH, te poručio da ne želi više da se bavi Federacijom BiH (FBiH), jer iz tog entiteta nastoje da zaustave sve što dolazi iz Srpske.

"Ovdje neko kaže da Republika Srpska duguje nešto FBiH i da zbog toga neće nešto da uradi", rekao je Minić novinarima u Foči.

Komentarišući to što je u Tužilaštvu BiH formiran predmet protiv Zijada Krnjića, jer koči otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, Minić je upitao koliko vremena i novca je izgubljeno do sada?

On je napomenuo da Tužilaštvo BiH ne bi ništa uradilo da Privredna komora Republike Srpske nije podnijela krivičnu prijavu protiv Krnjića.

"Šta radi Tužilaštvo? Ono je samo radilo kada je u pitanju predsjednik (Milorad) Dodik i zakazivalo dva ročišta u dva dana i sada ćete vidjeti na osnovu ove optužnice kada i kako će teći postupak", rekao je Minić.

Premijer je istakao i da ne želi više da se bavi FBiH, jer sve što oni rade je da se sruši onaj dio koji dolazi iz Republike Srpske.

Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić, kao član Upravnog odbora UIO BiH, kroz glasanje protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci, prenosi "Srna".

U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.

Foča ima sve kapacitete da postane zdravstveni, obrazovni i turistički centar

Vlada Republike Srpske želi da od Foče napravi ozbiljan zdravstveni, obrazovni i turistički centar jer ova opština ima sve kapacitete za to, poručio je Minić.

Minić je tokom današnje posjete Univerzitetskoj bolnici u Foči izrazio zadovoljstvo situacijom u ovoj zdravstvenoj ustanovi i radom njenog osoblja na čelu sa direktorom Nenadom Lalovićem, te naglasio da su takav odnos i stalna briga Vlade Republike Srpske doprinijeli odlukama da se finansiraju svi projekti i saniraju dugovi koji su iznosili 12 miliona KM.

"Smatramo da Foča to zaslužuje, njeni građani, kao i oni koji gravitiraju i dolaze ovamo", rekao je Minić i podsjetio da u fočansku bolnicu dolaze pacijenti i iz Bijeljine i Rogatice.

On je ukazao na visok nivo medicinskih usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i na ljudski odnos prema pacijentima, napominjući da je informisan da Univerzitetska bolnica Foča nema liste čekanja.

"Onog momenta kada budemo nabavili najsavremeniju opremu i kada budemo dogradili ovaj građevinski dio to će mnogo značiti za naše pacijente", rekao je Minić.

On je ukazao da ima još stvari na kojima se mora raditi kada je riječ o Foči, što će sigurno činiti u preostalom dijelu mandata, navodeći kao primjer Studentski centar vrijedan 20 miliona KM.

Govoreći o turističkim potencijalima, predsjednik Vlade je naveo da je Nacionalni park "Sutjeska" u završnoj fazi.

"To je ogroman turistički kapacitet, ali znamo da imamo probleme sa putnim pravcima koji vode prema Foči. U ponedjeljak se objavljuje javni poziv za put Foča – Šćepan Polje vrijedan 50 miliona evra", rekao je Minić, izrazivši nadu da izbor izvođač i izrada projektne dokumentacije neće trajati dugo.

Govoreći o dijelu puta prema Tjentištu, on je saopštio da je danas tražio od ministra saobraćaja i veza Srpske Zorana Stevanovića povratnu informaciju koja će biti javna.

"Želimo da obezbijedimo kompletnu infrastrukturu i da sve što se bude radilo u Foči bude na visokom nivou", rekao je Minić.

Zaposlenima u Univerzitetskoj bolnici Foča on je poručio da predstavljaju svojevrsne ambasadore Republike Srpske, s obzirom na broj studenata iz inostranstva, kao i njihovih prijatelja i roditelja koji dolaze u ovu lokalnu zajednicu.

On je izrazio nadu da će naredna posjeta Foči uslijediti kada počne realizacija projekata o kojima je danas bilo riječi.

Minić je napomenuo da će zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i sa članovima Vlade dogovarati naredne posjete Foči kako bi se pratila realizacija najavljenih projekata.

"Ovo nije samo obećanje nego želimo da zajedno sa vama učestvujemo u realizaciji i napravimo još ljepšu i bolju Foču", rekao je Minić.