Formiran predmet protiv Zijada Krnjića zbog graničnog prelaza Gradiška

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića, nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni.

"Zaprimljena je prijava u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić, kao član Upravnog odbora UIO BiH, kroz glasanje protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci.

U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.

Iz Privredne komore Republike Srpske ranije su istakli da iz ranijih javnih istupa proizilazi da je Krnjić bio svjestan mogućih posljedica, ali da je ipak nastavio sa istim stavom u odlučivanju.

Pet puta blokirao otvaranje

Posljednji pokušaj da se otvori Granični prelaz Gradiška bio je u početkom aprila, ali je i tada Krnjić blokirao izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO.

Konzorcijum "Logistika BiH" pozvao je Vladu FBiH da preispita stavove člana Upravnog odbora UIO BiH Zijada Krnjića i omogući deblokadu procesa odlučivanja za otvaranje GP Gradiška.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić izjavio je Srni da granični prelaz Gradiška nije lokalno pitanje, nego rješenje koje je u interesu cijele ekonomije.

Direktne posljedice po privredu

On je rekao da činjenica da ponovo nije postignut dogovor u vezi sa operativnim unapređenjem rada na graničnom prelazu Gradiška dodatno usložnjava ionako težak položaj prevoznika.

"Time se direktno produžavaju čekanja i povećava gubitak vremena za prevoznike. Efikasnost opada, troškovi rastu. Svako odlaganje rješenja na graničnim prelazima ima direktne posljedice po privredu", rekao je Peulić.

On je poručio da prevoznici očekuju hitnu reakciju Vlade FBiH, kojom će omogućiti deblokadu otvaranja graničnog prelaza Gradiška.