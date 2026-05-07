Hrvatska razmatra olakšice za profesionalne vozače iz BiH

Problemi prevoznika iz BiH na granicama Evropske unije sve su veći, a najviše ih pogađaju ograničen boravak u Šengen zoni i višesatna zadržavanja na prelazima.

Nakon današnjeg sastanka nadležnih institucija i predstavnika transportnog sektora u Sarajevu, najavljena su i moguća rješenja od posebnog viznog režima za vozače do popunjavanja nedostatka carinika na granicama.

Prevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor.

Olakšati boravak prevoznicima u Šengen zoni, ubrzati carinske procedure i smanjiti troškove transporta, glavni su zahtjevi prevoznika u BiH.

Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića, najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz BiH kroz izmjene hrvatskog Zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije.

Kada će to zaživjeti još nije poznato, ali bi vozači na taj način dobili vize na godinu dana.

"Jedan od zaključaka ove radne grupe je zahtjev, koji još uvijek stoji da se zvanično sastanemo sa Vladom Republike Hrvatske o ovoj temi naravno ne mora biti cijela vlada dovoljno je da tu bude ministar MUP-a i da budu radne grupe koje mogu konkretno adresirati probleme i rješenja koja se već naziru", rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH i dodao:

"Jedan od zaključaka je a to ću tražiti od Vijeća ministara budžetiranje i popunjavanje već postojeće sistematizacije radnih mjesta pravilnika unutar UIO, suštinski fali carinika i to se svi slažu čak i ovi iz privatnog sektora koji s njima rade, fali ih".

Iz Konzorcijuma logistika, poručuju da Brisel neće mijenjati stav po pitanju boravka vozača u Šengen zoni, zbog čega se rješenje traži kroz dogovore sa zemljama regiona. Hrvatska je pokrenula inicijativu za otvaranje podružnica za prevoznike iz BiH, ali upozoravaju da je to složen proces jer BiH nije članica Evropske unije.

"Želimo prisustvovati tom sastanku na kojem će se odlučivati o tome da se obrazloži na pravi način kako bi te područnice funkcionisale s obzirom da je to članica EU a BiH nije zato što područnicu formirati u drugoj državi je zaista komplikovano jer nismo članice EU", kaže Zijad Šarić, predstavnik Konzorcijum Logistika BiH.

"Određeni špediteri na graničnim prelazima nemaju dovoljno garancije uzimaju predmete a nemaju garancije da pokriju to i to je jedan od vidova zastoja tako da ćemo se zaštititi takvih špeditera i da od svojih uvoznika tražimo da biraju špeditere koje će do tog momenta raditi uvozno carinjenje", dodaje Šarić.

Prevoznici traže i hitno stavljanje u punu funkciju granični prelaza Gradiška, gdje su zadržavanja teretnih vozila svakodnevna. Upozoravaju da duga čekanja i problemi na granicama prave ogromne troškove i dodatno ugrožavaju transportni sektor u BiH.