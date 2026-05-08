''Šmit će nestati iz BiH odlukom Savjeta bezbjednosti''

ATV
08.05.2026 16:04

Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Dodik izjavio je da očekuje da Savjet bezbjednosti UN na predstojećoj sjednici proglasi nelegalnom misiju Kristijana Šmita i stavi van snage njegove odluke.

"Očekujem da će se na sjednici Savjet bezbjednosti UN reći da je to nelegalna misija i da posljedice koje je Šmit proizveo moraju da nestanu, odnosno da odluke koje je donio moraju biti proglašene ništavim", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske u Moskvi, među kojima je i ATV.

Dodik je istakao da će Srpska to tražiti i od svojih partnera u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Kini, ali i od onih koji su dio politike zdravog razuma, a ne imaginacije, poput EU.

"Šmit će nestati iz BiH odlukom Savjeta bezbjednosti koji će reći da je ovo nepodnošljivo stanje. Očekujem da će on biti potpuno odbačen, eliminisan, a time i ono što je uradio. To bi jedino dalo šansu BiH", naglasio je Dodik.

Do otvaranja dijaloga između konstitutivnih naroda u BiH, kaže Dodik, ne može da dođe ako Šmit i njegovo nasljeđe ne nestanu.

"Ovakva BiH je nemoguća i propala. U Savjetu bezbjednosti ima razumnih ljudi koji će to učiniti na predstojećoj sjednici. Čekati još šest mjeseci narednu sjednicu Savjeta bezbjednosti, predstavljalo bi još jedan ekser u kovčegu BiH", rekao je Dodik.

Naglasio je da o Šmitovoj zaostavštini nema nikakvog razgovora i da Srpska u tome neće učestvovati.

"Kristijan Šmit nije imenovan odlukama Savjeta bezbjednosti i to je ključna činjenica u vezi sa njim, uz to da ga strane potpisnice Dejtonskog sporazuma nikada nisu predložile", rekao je Dodik.

