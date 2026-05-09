Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

09.05.2026 14:28

Ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak učestvovao je u Banjaluci u maršu "Besmrtnog puka", organizovanom povodom obilježavanja 9. maja — Dana pobjede nad fašizmom, a potom je prisustvovao i svečanom prijemu koji je organizovao ambasador Ruske Federacije u BiH Njegova ekselencija Igor Kalabuhov.

Selak je poručio da je 9. maj jedan od najznačajnijih datuma u savremenoj istoriji, jer predstavlja dan pobjede nad ideologijom koja je prijetila da uništi slobodu, dostojanstvo i čitave narode Evrope i svijeta.

"Srpski narod je u borbi protiv ustaštva, fašizma i nacizma podnio ogromnu žrtvu. Zato imamo obavezu da čuvamo istinu o Drugom svjetskom ratu i da se snažno suprotstavimo svakom pokušaju revizije istorije i umanjivanja stradanja srpskog naroda", istakao je Selak.

Ministar pravde je naglasio da sloboda u kojoj danas živimo nije došla slučajno, već je plaćena životima miliona ljudi koji su stali u odbranu čovječnosti i prava naroda da žive slobodno.

"Kao što smo se borili protiv fašizma, ustaštva i nacizma, tako ćemo i danas biti odlučno protiv svakog oblika neofašizma, neonacizma i neoustaštva. Ne prihvatamo povampirenje zla koje je iza sebe ostavilo milione žrtava. Naš narod zna šta znači stradanje, ali i šta znači borba za slobodu", poručio je Selak.

On je dodao da srpski narod mora biti posvećen njegovanju kulture pamćenja, poštovanju žrtava antifašističke borbe i očuvanju vrijednosti slobode, mira i dostojanstva naroda.

