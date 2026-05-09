Dodik: Rusi i Srbi stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije

Ruski i srpski narod je stradalnički narod, koji neće dozvoliti nikakvo prekrajanje istorije, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Bila je čast prisustvovati ovoj svečanosti. Imali smo čast, mi iz Srpske da budemo na prijemu koji je organizovao predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin", dodao je Dodik.

Istakao je da je današnji dan, dokaz da Rusija ne prihvata reviziju istorije.

"U stradalničkom smislu, Rusi i Srbi se poistovjećuju, zato nećemo nikada dozvoliti da ta revizija prođe", kaže Dodik nakon prijema kod Putina, koji je organizovan poslije parade u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom.