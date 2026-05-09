Dodik: Još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je da su na prijemu koji je upriličio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin za strane zvaničnike povodom Dana pobjede, još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda.

"Republika Srpska cijeni istorijsku ulogu ruskog naroda u pobjedi nad fašizmom i ostaje posvećena saradnji, međusobnom poštovanju i očuvanju tradicionalnih veza", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Republika Srpska Karan, Dodik i Stevandić na prijemu kod Putina

Podsjećamo, predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je upriličio za strane zvaničnike.