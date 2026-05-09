Logo
Large banner

Dodik: Još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda

Autor:

ATV
09.05.2026 11:27

Komentari:

5
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je da su na prijemu koji je upriličio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin za strane zvaničnike povodom Dana pobjede, još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda.

"Republika Srpska cijeni istorijsku ulogu ruskog naroda u pobjedi nad fašizmom i ostaje posvećena saradnji, međusobnom poštovanju i očuvanju tradicionalnih veza", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Делегација Српске-пријем код Путина

Republika Srpska

Karan, Dodik i Stevandić na prijemu kod Putina

Podsjećamo, predsjednici Republike Srpske Siniša Karan, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je upriličio za strane zvaničnike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Vladimir Putin

Moskva

Dan pobjede nad fašizmom

vojna parada

9. maj

Komentari (5)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик на пријему код Владимира Путина

Republika Srpska

Dodik: Deveti maj ostaje simbol pobjede slobode nad zlom

3 h

1
Предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић и СНСД-а Милорад Додик присуствовали су пријему код предсједника Руске Федерације Владимира Путина који је уприличио за стране званичнике.

Republika Srpska

Karan, Dodik i Stevandić na prijemu kod Putina

4 h

8
На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом.

Republika Srpska

Završena Parada pobjede: Delegacija Srpske položila cvijeće na Grob neznanog junaka

5 h

15
Делегација Српске у Москви на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина

Republika Srpska

Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

5 h

1

  • Najnovije

15

05

Gorile dvije fabrike metala, Holanđanima savjetovano da zatvore prozore

14

54

Delegacija Srpske u Kremlju dočekana uz najviše počasti

14

47

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

14

28

Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

14

19

Preminula Aleksandra Saška Vlajić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner