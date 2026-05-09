Dodik: Deveti maj ostaje simbol pobjede slobode nad zlom

Lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u Moskvi, na Crvenom trgu, Paradi pobjede povodom 9. maja - dana kada je slomljen fašizam i odbranjena sloboda naroda Evrope i svijeta.

"Za srpski narod, koji je podnio ogromne žrtve u borbi protiv fašizma, ovo je datum koji nas trajno podsjeća da se sloboda brani hrabrošću, žrtvom i jedinstvom. Deveti maj ostaje simbol pobjede slobode nad zlom", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.



Za srpski narod, koji je podnio ogromne žrtve u borbi protiv fašizma, ovo je datum koji nas trajno podsjeća da se sloboda… pic.twitter.com/kRfDGFgzKH — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 9, 2026

