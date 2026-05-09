Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan bio je jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik jutros su bili na pozdravu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kremlju.

Dolazak stranih delegacija na pozdrav kod predsjednika Ruske Federacije upriličen je prije vojne parade koja se održava na Crvenom trgu u Moskvi.

Šefovi stranih delegacija prisustvuju obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom zajedno sa Putinom na Crvenom trgu.

Po završetku ceremonija vezanih za Paradu pobjede, delegacija Republike Srpske, koju osim Karana, čine predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se sa Putinom.