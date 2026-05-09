Minić položio vijenac na Centralno spomen-obilježje u Foči

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u Foči položio vijenac na Centralno spomen-obilježje palim borcima i civilima Odbrambeno-otadžbinskog rata, mjesto sjećanja na 646 stradalih stanovnika ove opštine.

Vijence su položili i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, načelnik Foče Milan Vukadinović, predstavnici Ambasade Srbije u BiH i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Foča danas obilježava Dan opštine u prisustvu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića kojem će biti uručena Povelja opštine.

Planirano je da u 12.00 časova Minić prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine opštine na kojoj će mu biti uručeno priznanje.

Foča obilježava Dan opštine kada je i Dan pobjede nad nacizmom i fašizmom, zbog velikog doprinosa ovog kraja u borbi za slobodu u Drugom svjetskom ratu.