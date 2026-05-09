Породична трагедија: Усмртио жену, па покушао самоубиство на синовом гробу

Аутор:АТВ
Тешка породична трагедија потресла је италијански град Пиаћенцу, гдје је у стану на периферији пронађена мртва 55-годишња Милена Витанова, поријеклом из Сјеверне Македоније.
Истражиоци наводе да је ријеч о бруталном убиству, с обзиром на бројне убодне ране пронађене на њеном тијелу.
Према доступним информацијама, драма је започела око 15:30 сати, када је супруг Хако Витанов телефоном признао да је убио супругу, а затим се удаљио с мјеста злочина.
Полиција, ватрогасци и хитна помоћ убрзо су стигли на адресу, али су врата била закључана, па су ватрогасци у стан ушли преко балкона. Унутра је затечено беживотно тијело жене у локви крви.
Осумњичени Витанов ухапшен је неколико сати касније на гробу њиховог сина Методија, који је прије шест година страдао у саобраћајној несрећи.
Према наводима медија, покушао је себи пресјећи вене, али је брзом реакцијом полиције збринут и превезен у болницу под полицијском пратњом.
Породицу су и раније пратиле трагедије. Њихов син Методиј погинуо је заједно с рођаком Маријом у несрећи када се аутомобил сударио с дрветом и запалио. У тренутку злочина остала дјеца нису била у стану и налазе се на сигурном – наводи "Блиц".
