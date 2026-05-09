Нагла промјена на помолу, метеоролог открио када стиже

Познати регионални метеоролог Марко Чубрило најавио је да нас након краткотрајног освјежења очекује нови талас топлијег времена, али и нагла промјена почетком седмице уз пљускове, јак вјетар и осјетно захлађење.

Након краткотрајног освјежења данас, наредних дана регион очекује поновни пораст температура, али већ почетком седмице очекује се нова промјена времена и осјетније захлађење.

Данас ће преовладавати промјењиво облачно и нешто свјежије вријеме, уз могућност краткотрајне кише и пљускова, углавном у централним и источним крајевима региона. Дневне температуре кретаће се између 18 и 24 степена.

Од недјеље до уторка поново стиже топлији ваздух са Медитерана, па ће температуре расти и до 28 степени. Недјеља би требала бити углавном сува, док се у понедјељак очекује нестабилно вријеме уз грмљавинске пљускове и могућност локалних непогода.

Већ у уторак метеоролози најављују продор хладног фронта који ће донијети кишу, пљускове, јак сјеверозападни вјетар и нагли пад температуре. Након проласка фронта температуре би у појединим дијеловима могле пасти и на свега осам до 12 степени.

Средина седмице доноси краткотрајну стабилизацију времена, али се од четвртка очекује утицај такозваног Ђеневског циклона, који би региону могао донијети облачно, свјеже и врло нестабилно вријеме уз честе падавине.

Метеоролози наводе да се још прати развој циклона и његова тачна путања, али да би крај седмице могао обиљежити осјетно нестабилније вријеме широм региона.