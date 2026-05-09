Као да ме неко гурнуо из кревета: Земљотрес у Србији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес јачине 2,6 степени по Рихтеру регистрован је на подручју Беочина.
Земљотрес је, према подацима Сеизмолошког завода Србије, регистрован у 3.53 часова.
Србија
Посљедња објава Александра (22) прије него што је убијен
Према подацима ЕМСЦ-а, потрес је регистрован на дубини од 12 километара.
Грађани Новог Сада и Беочина кажу да се потрес добро осјетио.
"Осјетио сам, тек што сам се пробудио и чуо сам тутњаву и онда је почело да тресе", "Чула сам тутњаву и онда као да ме неко гурнуо из кревета", навели су грађани Беочина.
Регион
Загреб под опсадом - полиција увела посебне мјере
Новосађани кажу да их је потрес пробудио.
"Пробудило ме", "Љуљао се кревет", "Спавала сам и онда сам осјетила неку вибрацију, добро је продрмало", свједочили су грађани.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
14
15
10
15
09
15
05
14
54
Тренутно на програму