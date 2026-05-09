Као да ме неко гурнуо из кревета: Земљотрес у Србији

Аутор:

АТВ
09.05.2026 12:52

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 2,6 степени по Рихтеру регистрован је на подручју Беочина.

Земљотрес је, према подацима Сеизмолошког завода Србије, регистрован у 3.53 часова.

Према подацима ЕМСЦ-а, потрес је регистрован на дубини од 12 километара.

Грађани Новог Сада и Беочина кажу да се потрес добро осјетио.

"Осјетио сам, тек што сам се пробудио и чуо сам тутњаву и онда је почело да тресе", "Чула сам тутњаву и онда као да ме неко гурнуо из кревета", навели су грађани Беочина.

Новосађани кажу да их је потрес пробудио.

"Пробудило ме", "Љуљао се кревет", "Спавала сам и онда сам осјетила неку вибрацију, добро је продрмало", свједочили су грађани.

(Телеграф)

