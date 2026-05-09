Загреб под опсадом - полиција увела посебне мјере

Уочи дербија који се одржава данас, 9. маја, између Динама и Хајдука на Максимиру, Полицијска управа загребачка објавила је детаљна безбједносна упутства.
Она се односе на улазе на стадион, саобраћајну регулацију, прихват гостујућих навијача те попис забрањених предмета.
С обзиром на то да се у Загребу истовремено одржава више јавних окупљања, укључујући Ход за живот и Трњанске кресове, очекује се појачана динамика кретања у ширем градском центру.
Како се наводи у саопштењу, полиција је сусрет прогласила утакмицом високог безбједносног ризика, а осигурање се спроводи у координацији са Штабом за осигурање утакмица високог ризика Директората полиције.
Током дана и самог одржавања утакмице биће примијењене мјере из надлежности полиције у складу са Закону о полицијским пословима и овлаштењима, Закону о спречавању нереда на спортским такмичењима, Закону о јавном окупљању, Закону о безбједности саобраћаја на путевима те важећем Протоколу о безбједности за утакмице високог ризика.
Улази на стадион биће отворени од 14:00 сати за трибине сјевер и запад, док је улаз за трибину југ, намијењен гостујућим навијачима, предвиђен од 14:00 сати, а по потреби и раније, од 13:30 сати.
Посјетиоцима се препоручује правовремени долазак те кориштење јавног превоза због очекиваних саобраћајних гужви и посебне регулације саобраћаја.
На стадиону неће бити продаје нити точења алкохолних пића.
У циљу осигуравања проточности саобраћаја и безбједности кретања, уведена је посебна регулација на ширем подручју Максимира. Од петка 8. маја од 16:00 сати до суботе 9. маја у 20:00 сати за сав саобраћај ће бити затворен паркинг испред западне трибине стадиона.
На дан утакмице, од 6:00 сати, привремено ће бити затворене и сљедеће локације: полигон за обуку возача Боронгај, паркинг код базена Светице, паркинг од споменика Бацача диска до западног паркинга стадиона Максимир, Улица Дивка Будака (од парк енд рајд зона до базена Светице), Хитрецова улица с припадајућим паркингом, сјеверозападни паркинг Економског факултета на Тргу Ј. Ф. Кенедија те ванулични дио паркинга 5. зона код терминала Боронгај.
Све мјере посебне регулације саобраћаја вриједиће до 20:00 сати.
