Порука из Кремља: Веома дуг пут до рјешавање кризе

Тема рјешавања украјинског сукоба сувише је сложена, а до постизања мировног споразума веома је дуг пут, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Јасно је да америчка страна жури, али тема украјинског рјешења је превише сложена. А постизање договора, мировног споразума, веома је дуг пут са сложеним детаљима", рекао је Песков новинарима.
Он је указао да исто важи и за рјешавање сукоба са Ираном.
"Тај процес ће за САД бити подједнако дуг и тежак као и рјешавање кризе између Русије и Украјине", додао је Песков.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је раније да САД не желе да троше вријеме на мировне напоре у вези са Украјином који не дају резултате.
