Kuvanje zapalilo stan, jedna osoba pronađena bez svijesti

U tuzlanskom naselju Stupine u petak, 8. maja, oko 18:15 sati došlo do požara u jednom od stambenih objekata.

Na teren su odmah upućeni pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, kao i ekipe hitne medicinske pomoći i policije, koje su osigurale prostor i učestvovale u intervenciji, javlja "Tuzlanski.ba".

Prema informacijama iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, požar je nastao nakon zapaljenja posude tokom pripreme hrane.

U incidentu je jedna osoba pronađena bez svijesti, nakon čega je prevezena u Službu hitne medicinske pomoći Tuzla.

Vatrogasci su brzom intervencijom stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo dalje širenje na druge dijelove objekta.

Više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.