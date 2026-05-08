Kuvanje zapalilo stan, jedna osoba pronađena bez svijesti

Autor:ATV
Komentari:0
U tuzlanskom naselju Stupine u petak, 8. maja, oko 18:15 sati došlo do požara u jednom od stambenih objekata.
Na teren su odmah upućeni pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, kao i ekipe hitne medicinske pomoći i policije, koje su osigurale prostor i učestvovale u intervenciji, javlja "Tuzlanski.ba".
Hronika
Šipka u ruci, psovke i prijetnje: Snimljena drama u bh. opštini
Prema informacijama iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, požar je nastao nakon zapaljenja posude tokom pripreme hrane.
U incidentu je jedna osoba pronađena bez svijesti, nakon čega je prevezena u Službu hitne medicinske pomoći Tuzla.
Vatrogasci su brzom intervencijom stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo dalje širenje na druge dijelove objekta.
Gradovi i opštine
Devetočlana porodica Gajić dobila novu kuću
Više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
23
26
23
00
22
47
22
36
22
29
Trenutno na programu